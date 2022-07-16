亞市爆搶案 居民銀行領錢回家就被劫

亞市警方提醒民眾，在取錢和從外面到家時要多留意身邊有無可疑的人和車輛。（檔案照片）

亞市居民要小心了，有居民從銀行取錢回家被跟蹤搶劫，還有居民人在家中睡，盜賊進屋來偷走手袋和手表。亞凱迪亞 （Arcadia）近日發生多起盜竊案件，其中兩起案件需要提醒民眾注意，一起是銀行取錢被跟踪到家搶劫案，另一起案件是主人在臥室安睡，但未鎖前門，讓盜賊穿堂入室，偷走其手袋和手表。

7日中午12時13分，在第一街1100號街區一處民宅的女性屋主遭遇搶劫報警。她表示，去附近的美國銀行提取現金，當她回到家時將車子停在車道上，下車準備去查看郵箱時，有兩名男子接近她。一名男子拿出螺絲刀威脅她，而另一名嫌疑人伸手索要她的錢包。受害人見狀很害怕，只好乖乖交出錢包。嫌疑人被描述為大約20歲至30歲的男性，穿著深色衣服戴著帽子，得手後乘坐淺色休旅 車逃離現場。初步估計嫌犯是一路從銀行尾隨其到家，然後實施搶劫的。

在6日上午9點39分，California街400號街區的一處住宅發生盜竊。調查顯示，一名女性受害者在家中臥室睡著了，一名身分不明的嫌疑人從其未鎖的前門進入，偷走放在客廳的手袋和多塊手表。而受害人醒來後才發現家中被盜，目前此案正在調查中。

亞市警方提醒民眾，在取錢和從外面到家時，要多留意身邊有無可疑的人和車輛，提高警覺。同時要鎖好家中門窗和車庫大門，減少盜賊可乘之機。

亞市近日還發生多起盜竊案件，在5日的上午8點15分，位於西Huntington大道600號街區的一處住宅發生汽車 盜竊，受害者晚上將車輛停在該住宅的前面，次日他早上回到車上，發現汽車催化劑轉換器被盜。8日晚上8點46分，位於東las Flores道100號街區的一處住宅發生盜竊未遂案件，屋主發現家中的後門框和鎖有被撬動的痕跡，隨即報警，但是警方沒有獲得嫌犯的相關信息。

還有路怒案件中有人揮舞槍枝。在9日下午6點11分，位於南Baldwin大道400號的西野商場停車場有人揮舞手槍。警方調查顯示，嫌疑人和受害者捲入一起路怒事件。嫌疑人駕駛著一輛黑色皮卡車，一度用黑色手槍指著受害者，警方正在調查此案具體細節。