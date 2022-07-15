洛縣疫情升溫進入高風險 29日恐重啓口罩令

隨著住院人數增加，洛縣14日達到CDC定義的疫情最高風險層級。（ABC 7）

隨著疫情 升溫，洛杉磯縣14日（周四）達到美國疾病管制與預防中心(CDC)所定義，從疫情中風險層級進入高風險層級（High level）。

洛縣 公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）本周向洛縣政委員會報告，若該縣連續兩周疫情保持在高風險層級，將再次要求民眾於室內配戴口罩 。按照目前速度，民眾恐於本月29日，再次恢復室內口罩令。

截至12日，洛縣已有1100多名新冠肺炎患者住院，洛杉磯大都會區急診室和緊急護理中心，與新冠肺炎疫情相關的患者求診人數也穩定增加。

風險層級的預測，主要基於過去兩周住院人數增加。此外，高傳染性的BA.4和BA.5變種病毒，已占全國新增染疫者的三分之二。

目前洛縣仍處於中風險層級，若該縣每天收治住院的染疫者比例，每10萬人超過10人，將列入高風險層級。而截至12日，該比率為每10萬人有8.8人入院。

費若指出，近期研究顯示，戴口罩感染風險顯著降低，尤其是戴上高層級口罩，如N95或KN95者。

她說，在室內空間，如醫療保健設施、公共交通場所、車輛、機場、懲教設施與庇護所仍要求民眾戴口罩。一旦重啟口罩令，未來包括室內所有公共空間，如辦公室、零售商店、室內活動、室內餐廳和酒吧、學校等都需戴口罩。

洛縣政委員巴格（Kathryn Barger）敦促費若和衛生官員與當地企業討論可能面臨的影響，尤其是在周邊縣市目前暫不考慮口罩令的情況下。

根據數據，截至12日，洛縣醫院有1153名陽性患者住院，多於9日的1014人，其中115名在加護病房的重症者。而12日洛縣新增5170名病患，14人死亡。