目擊搶案 警：不要直接介入 速報警當證人

歹徒已逃離現場，被害人坐在地上擦拭傷口，此時還是無人上前幫忙。（讀者提供）

聖蓋博谷地區治安空前惡化，羅蘭岡 華資超市停車場亞裔夫婦被搶金表、當場頭破血流，這一惡性案件在洛杉磯 縣主流和華人 社區引起極大震撼。現場有眾多華人目擊者，人們究竟應見義勇為、上前幫助被害人，還是事不關己、保全自己？或者有無辦法既可保護自己，又能幫助被害人？

視頻顯示，在整個搶劫過程中，現場有多名目擊者，卻始終無人上前援助，附近幾部車輛更是迅速離開。對此，人們議論紛紛，很多人質疑，華人為何如此冷漠，不對同胞伸出援手；也有不少人認為，歹徒持槍，如果貿然上前對抗，很可能自身安全也難保。

洛杉磯縣警察局戚警官（David Chi）認為，做一個好的目擊者比什麼都重要。「如果看到歹徒正在持槍搶劫，建議人們不要直接介入，除非受過專業訓練。但目擊者可以將嫌疑人的口音、體貌特徵、汽車型號牌照等信息記錄下來，這些都會幫助警方及時破案。」

律師劉龍珠也認為，面對持槍搶劫案件，不鼓勵人們見義勇為，「這並不代表華人自私，我相信類似案件如果發生在老美的地方，其他族裔也不會貿然衝上去跟歹徒殊死搏鬥。」但劉龍珠指出，有一個事實讓人十分悲哀，「很多華人目擊者不會選擇第一時間報警，因為報警對自己沒有好處，而且還要出庭作證，是件麻煩事；但大部分白人在這種情形下肯定會第一時間報警。」

對於羅蘭岡劫案，很多華人也在質疑，現場是否只有被害人自己報案，眾多目擊者有沒有盡快致電警方？關於這一點，目前尚未得到警方相關回覆。

此外，這起案件的另外一段視頻顯示，當歹徒已經逃離現場，被害人坐在地上擦拭流血不止的傷口，此時還是無人上前幫忙，大家都在圍觀，並議論紛紛。或許視頻只是記錄了當時的幾分鐘，事後可能也有人上前幫助，但僅從這幾分鐘來看，劉龍珠說自己心裡非常難過，「我感覺華人是一個非常冷漠的族群，為什麼沒有人上前幫助包紮傷口，或者幫忙叫救護車，做一些力所能及的事？對於這一點，每個人都需要反思。」

在羅蘭岡的這起惡性搶劫案中，目擊者究竟可以做些什麼，既能保護自己，又能幫助被害人？有華人建議，可以通過按喇叭、吹口哨等方式，嚇走正在行凶的歹徒。也有民眾指出，歹徒有槍，目擊者既然不能正面對決，但可以暗中追蹤賊車，並致電附近警車趕來攔截，這樣就不會讓歹徒在眾目睽睽之下逃之夭夭。

戚警官認為，這些都是好辦法，「如果目擊者眾多的話，還可以集合大家的力量，對歹徒大叫，以此嚇跑他們，阻止嫌犯繼續行凶作案。」他補充道，總之不能在旁邊隔岸觀火，如果每個人都以正確的方法積極參與，就可以讓歹徒知道，華人不是可以隨便被搶、被欺負的，讓他們知道，如果來犯案就要付出代價。

律師方孝偉表示，當年洛杉磯暴動事件發生時，韓裔青年手持長槍，爬到屋頂上勇敢保護自己的族裔，「我們不希望在別人眼中，華人就是各掃自家門前雪。當然歹徒有槍，挺身而出或許不是好辦法，但還是可以做些什麼，比如盡快報警，記錄相關信息。我們需要通過所有的行為傳遞一個強烈的信息，不能到華人社區作案，來就會被抓。」