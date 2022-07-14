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禁令奏效 洛杉磯市6月用水較去年大減9%

編譯組／綜合報導
限水令奏效，洛杉磯市6月用水大減9%。（檔案照片）
限水令奏效，洛杉磯市6月用水大減9%。（檔案照片）

洛杉磯市水電局12日宣布，洛市在今年6月間的用水量比去年同月減少9%，每人每天用水量僅112加侖。這個數據比5月的還好，當時比去年年減3%。

部分原因來自於洛市更為周延的查察，6月份合計開出49張住宅與商業區的處分書，多數只是初犯者的通知，但有些則是屢犯而被罰款。

洛市水電局的稽查員Damon Ayala邊巡視邊告訴洛杉磯時報的記者，稽查的用意在教導居民改善，而非開罰，因為只有用水行為改變才會省水。

但是Mid-Wilshire某一戶先是在周三不得澆灌日澆水，已經明顯犯規，如果又是再犯，那Damon Ayala說他查明後也只好開罰。洛市的新規定是單號門牌周一與周五澆灌庭院，雙號周四與周日，周三澆水明顯違規。

不過照水電局主管的說法，洛杉磯市民這幾個月來的表現真的越來越好，讓州長與市長的節水承諾有機會實現。回顧兩個月前，南加某些區域雖然一口氣將灌澆日縮到只留一天，但是洛市在內的其他區域仍維持總量管制的舊規，因為只要限制一周兩日澆灌，居民應該就會注意到不能浪費水。

只不過，面對越來越嚴格的限水令，居民與園藝工作者的情緒也越來越複雜。1980年就開始住在Mid-Wilshire區的Cathy Tuch說，有些鄰居的草皮綠油油，她和有些人的卻開始乾枯，讓她覺得這次的旱情真的不太妙，她真的得要換草種了。

不過Cathy Tuch隔壁的鄰居顯然就有點粗枝大葉，因為多澆的水顯然漫溢出來。拒絕透露姓名的屋主說，她在執法單位工作，所以不方便講，但她除了水龍頭稍微失靈外，其他環保措施都有配合。只是她對市府的節水計畫有點懷疑，難道每個人家裡的草皮都要萎黃乾枯才叫節水嗎？

不過，加州整體來看，用水的50%在於環境用水，40%為農業，10%在都會區。因此市區居民省水的效益非常明顯，例如換用「加州友善」（California-friendly）的草種最多可以省水85%。另一方面，限水令也確實讓更多居民願意換草，水電局就發現5、6兩月間申請換草補貼的案件是去年同期的兩倍，達到300件，是20項補助項目裡最用踴躍的。

對於其他人浪費水的行為，洛市居民的意識也越來越強，5、6兩月的申報案就達到3000多起，一樣是去年同期的兩倍。

不過，限水令還影響到一群人的生計：園藝師。Maria de la Cruz說她的客戶少了五戶，現在只剩十戶，工作量也變少。另一名園藝師Adrian Ruiz雖然狀況較好，但他說他也沒碰過限水如此嚴格的情況，只希望冬季降雨後乾枯的草坪能重現生機。不過Adrian Ruiz說，雖然有些客戶離開，但是也有些客戶上門，包括Silver Lake的一家就委託他以6000元換草。

洛杉磯 加州 南加

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