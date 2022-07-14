卡拉巴薩斯名流用水離譜 強制限水

限水令下，卡拉巴薩斯市的名流再成關注焦點。（CBS）

洛杉磯 地區的卡拉巴薩斯市（Calabasas）以大人物齊聚而聞名，但是在限水令下，此一地區的用水量卻成為輿論檢視的一大目標。CBS走訪負責當地供水的拉斯維根斯水務局（Las Virgenes Municipal Water District），發現大人物的用水量比常人果然更大，許多名流已經超量用水四個月以上，面臨強制限水或已經被強制限水過。

拉斯維根斯水務局去年12月下令，住家草坪一周僅限灌澆一次，許多居民家裡的庭園因此開始變色，但是並不是每一家都受到影響。實境秀明星考特妮卡戴珊（Kourtney Kardashian）位在Calabasas的800萬元住宅就連續四個月超標用水，5月超標245%。巨星席維斯史特龍 （Sylvester Stallone）位在Hidden Hills的1800萬元宅第，連續四個月超標，5月用水超量351%。

登記在演員Howie Mandel妻子名下的住宅一樣連續四個月超標，5月超量241%；饒舌歌手The Game在Calabasas的家一樣超標用水連續四個月。

對於這些不管禁令的用戶，水管局的方法是，連續四個月用水量都超標的，加裝限水閥，供水量由每分鐘26加侖減為每分鐘不到1加侖，實際體會過的水管局人員說，限水閥真是個厲害玩意。

喜劇演員Kevin Hart的家裡已經被裝了，兩周之後繳款撤除。登記在麥可傑克森名下的Calabasas一棟豪宅也遭限水兩周。另外，以饒舌歌手Nas本名登記的一間住宅也被裝過。不過，如果真的有錢到不怕罰，水管局也真的沒辦法，但是他們也不會坐視，因為這對其他人不公平。

環保人士Erin Brockovich也在遭罰名單中，不過她已經繳了罰款，並且將庭院草皮全部換成仿真品。其他用水大戶呢？席維斯史特龍的律師強調，他們已經讓草坪枯死，其他植物改採限水澆灌，但是宅邸內有500棵成年大樹，如果沒有充足水量就會枯死，因此還在等待市府回應。Howie Mandel的代表人則說，宅邸的用水量5、6月已經大幅改善。