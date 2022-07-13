我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情助長進化 病患逃過新冠 卻可能逃不過「超級細菌」

「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

10月飛中國 機票有望便宜40%

本報記者／洛杉磯報導
10月後回國機票有望降價。（本報檔案照）
10月後回國機票有望降價。（本報檔案照）

在美華人回國，除了做核酸拿綠碼，異地隔離等阻礙以外，高昂的機票價格也讓他們望而卻步。隨著中國政府鬆綁入境中國政策，前往中國的機票價格出現回落跡象，有票務業者表示，未來幾個月票價預計將持續走低，10月時，票價有望下降40%。

（影音來源：世說新聞小組）

洛杉磯票務業者顧彬彬表示，兩、三個月後，從美國直飛中國的中國籍航司航班票價近6000美元，美國籍航司的直飛中國航班稍貴，價格近7000美元。他表示，10月份後，價格將更加理性一點，票價將會比現在下調40%左右，屆時機票價格預計在4500美元左右。

直飛回中國，落地城市不同，機票價格差異也很大。目前從洛杉磯飛回中國的直飛航班中，中國籍航司有六個，共四條航線，分別飛抵廈門、廣州、深圳、北京。從紐約出發的有一個中國籍航司，飛抵上海。而美國籍航司直飛中國的目的地只有上海。11月之後，中國籍航司中，票價最低的可能是北京、深圳航線，機票價格不到3000美元。日期越遠，航空公司賣的價格越低。

除了直飛航班，目前很多民眾也可考慮轉機第三國。不過這類航班雖然價格較便宜，但限制頗多。例如有1000美元出頭的前往中國機票，經由馬尼拉再到台北，最後降落廣州。整個行程除了要中轉兩次很麻煩外，還有各類規定。例如6月15日起開放可以在台灣中轉，但要求轉機旅客停留時間內12小時，且限當日轉機，不可跨日；轉機旅客須持有啟程日前2天内的PCR陰性報告。

顧彬彬說，中國政府規定，經過第三國轉機的民眾，必須有當地中國領事館賦予的綠碼，而目前可轉機的大部分國家都必須隔離才能入境，因此取得綠碼會相對麻煩。目前取得綠碼較為方便的轉機地區，應該是香港。

另一位機票業者Jay表示，時間寬裕的民眾，可以選擇在第三國拿綠碼順帶入境遊玩幾天。他說，如果選擇7、8月在韓國轉機，價格還不錯，大約2000美元左右。目前去韓國不用隔離，比香港方便很多。如果以前有韓國簽證，仍然可以使用，不需要另外預約。另外一條線路是新加坡轉機回國，但新加坡回國機票較貴，算上住宿折騰，和美國直飛回去經濟成本上相差不大，唯一的好處是當地說中文，旅遊也很方便。

新加坡 北京 洛杉磯

上一則

洛市街頭小販搶案激增 即使告上法庭 涉案者不會受懲罰

下一則

中國入境鬆綁 華人回國仍卻步

延伸閱讀

治安差 星巴克關閉洛杉磯六家分店

治安差 星巴克關閉洛杉磯六家分店

全球最大南亞熱帶植物園…華南國家植物園廣州揭牌 護2萬物種

全球最大南亞熱帶植物園…華南國家植物園廣州揭牌 護2萬物種

本土+1.9萬 BA.5+2 接機群聚 父母載留學兒返家染疫

本土+1.9萬 BA.5+2 接機群聚 父母載留學兒返家染疫
美國入境歐洲各國旅遊最新政策要求

美國入境歐洲各國旅遊最新政策要求
青瓦台開放旅客參觀 一探韓國總統府74年歷史

青瓦台開放旅客參觀 一探韓國總統府74年歷史
溫網／想在美網拚22冠 約克維奇盼美鬆綁入境規定

溫網／想在美網拚22冠 約克維奇盼美鬆綁入境規定

熱門新聞

搶匪洗劫後離開前，將戴女士的小侄子打傷。（戴女士提供）

痛毆+開槍 3非裔入室搶劫 華人以為要被殺

2022-07-11 21:26
華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

2022-07-05 13:47
案發地監控顯示，多人目擊這起暴力搶劫案。（讀者提供）

華人遭暴力搶劫 慘叫不斷血直流 多人目擊竟無一人相助

2022-07-10 20:33
儘管政策調整有利於滯留海外的華人返回中國，但仍有部分華人寧願申請簽證延期，也不打算在近期回國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

2022-07-05 21:19
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

羅蘭岡超市停車場 亞裔被搶金表頭破血流

2022-07-09 22:50
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表

2022-07-10 02:20

超人氣

更多 >
馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多

馬斯克：川普2024別再選…太老、執政戲太多
3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔

3女砸店 紐約炸薯店：群眾大笑歡呼 令人作嘔
遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事

遠離腦中風傷害 專家教你一句口訣及這輩子要做的5件事
2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升

2分鐘得手 皇后區、法拉盛觸媒轉化器竊案飆升
圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程

圖輯／安倍靈車最後巡禮 民眾夾道目送最後一程