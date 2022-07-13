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紐森簽新法 槍擊受害家屬可告槍商

編譯組／綜合報導
加州州長紐森簽署生效槍商民事賠償法案。（紐森／推特）
加州州長紐森簽署生效槍商民事賠償法案。（紐森／推特）

加州州長紐森12日宣布，他已經簽署Assembly Bill 1594成為法令，今後槍擊受害家屬也能控告槍枝製造商。聯邦法律雖然未開放對槍枝製造商的民事訴訟，但是在加州之前已經有多州通過州級訴訟權限，因此珊迪虎克（Sandy Hook）小學槍擊案的受害者與家屬才能控告槍商雷明頓（Remington Firearms）並取得賠償。

AB 1594是由加州眾議員丁右立（Phil Ting）、吉普森（Mike A. Gipson）與沃德（Chris Ward）共同起草， 允許個人、縣市政府、加州檢察長，因其「產品」所造成的傷害，向槍枝製造商與銷售商提起民事訴訟。紐森在簽署AB 1594後強調，草案現在已經是法律了，未來每個加州受害人都能對槍商提告。

聯邦2005年通過的「合法交易槍械保護法」（PLCAA），對槍枝製造商授予民事豁免權，使他們得以與醫藥商、航空器製造商一樣免受損害賠償控告。但是紐森12日簽署法令後透過推特強調，今天開始，以往躲在聯邦法律保護傘下的槍商，未來在加州都得面對並承擔，他們產品對無辜受害者造成的傷害責任。

縱然加州並不是第一個通過州級立法的州，但是因為加州本身對經濟、政治的影響力，加州的立法行動勢必對槍枝製造商構成威脅。起草人丁右立表示，槍商的法律豁免權行之有年，他們因為不會被告，所以也無心改善槍枝氾濫問題，只有當法律影響到他們的營收時，槍商才會展開行動。

加州 紐森 槍擊

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