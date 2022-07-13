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南加2起華人住宅搶案 皆處社區邊緣、後院茂密植被

記者啟鉻／科洛那市報導
案發住宅。（記者啟鉻／攝影）
案發住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加內陸科洛那市 （Corona）華人家庭，近日深夜遭遇三名非裔劫匪闖入搶奪財物。記者12日實地探訪，受害屋主正在加裝住宅及周邊的監控系統，警戒可疑人士。因案發地是高檔社區，一向治安良好，僅數年前發生一起司機醉駕撞進住宅引發火災事件。

案發地在市區南部山麓地帶，位於Joseph Canyon Trail 4000號街區，12日有多名工人在安裝監控系統。據一位華人工作人員說，主要是強化監控設施，避免再有可疑人闖入。

案發社區有兩棟住宅位於山谷邊緣，其中一棟就是發生入室搶劫案的住宅，其鄰居的屋主來自希臘，是一名牙醫。據一位白人居民說，已經獲悉有居民家發生入室搶案，社區治安一向很好，唯一經過媒體報導的一個案子，發生在五年前。一名酗酒男子駕車撞進社區住宅，引起火災，致宅內一位年長者受傷。

案發社區均是百萬元以上豪宅。發生入室搶案的住宅面積超過7000平方呎，有8個居室，7.2個衛浴，有超大後院包括休息亭及泳池、網球場，在住宅北側還有很大一塊空地。由於住宅臨近南部山谷，靠近山谷及山路坡地的地方多植被。該住宅的位置，與日前核桃市曾發生入室搶案，一名嫌犯遭槍殺的華人住宅位置很類似，都是在住宅邊緣及後院靠近茂密植被。

據網上公開資訊，該住宅市場售價超過200萬元。案發住宅所占地塊是社區中面積較大的，其他居民家有的擁有超大果園，有的還有很大游泳池及空地。

台僑徐先生就居住案發社區附近。他表示，豪宅社區是近十年來才開發起來的，也是科洛那市最新發展起來的百萬元以上住宅社區。由於治安一向良好，一直是許多富人嚮往的地方。同時，因治安無憂，社區居民也很放鬆，不太注意防範。有的住家大門經常開著，開車就可以直接進入院內。徐先生說，近年來，亞裔豪宅屋主愈來愈多。

徐先生認為，雖然案發社區住宅都在百萬元以上，但由於是新開發的社區，又處於山麓地帶，還沒有引起外界關注。他說，華人屋主遭到三名非裔劫匪入室搶劫，很可能是屋主在別的地方引起罪犯注意，然後一路跟蹤到這裡，進而發生入室搶案，受害者應該是被劫匪注意一段時間了。

徐先生提醒，華人不經意間在公共場合容易露富，比如穿金戴銀、開名牌車戴名表。尤其是華人新移民對美國治安情況不太暸解，而久居美國的華人，都知道美國治安惡化程度，所以更會多加小心，有安全意識謹慎防範。

案發住宅靠近山谷，有很多植被。（記者啟鉻／攝影）
案發住宅靠近山谷，有很多植被。（記者啟鉻／攝影）
安保公司技術人員正在加裝安保系統。（記者啟鉻／攝影）
安保公司技術人員正在加裝安保系統。（記者啟鉻／攝影）

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