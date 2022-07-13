南加科洛那搶案 受害華裔屋主：備槍與鄰居聯防

科洛那（Corona）優良社區9日深夜發生三非裔 持槍入屋搶劫案，受害華人 表示，她和家人現在當務之急就是備好槍，周邊鄰居們已開始籌備練習打靶展開聯防，守望相助。

受害人戴女士表示，此次搶案原因之一是大意，以為自己住了超過25年的社區治安優良，遠離犯罪。「我們幾乎每一家車庫門都敞開，睡覺不鎖大門，從來沒事，沒有任何搶劫。」現在看來，這麽多年來夜不閉戶的日子已經不復存在。

9日深夜11時案發時，戴女士家的大鐵門一直關閉，三名持槍持刀斧棍的搶匪疑似跳過六尺高的圍牆，從主人忘記上鎖的側門進入屋内洗劫將近一個小時，臨走還傷人和開槍。案發三天，戴女士和家人一直驚魂未定，不敢回家睡覺，並馬上請人加裝電網外牆和安保警報系統。

戴女士說，她年輕的時候也像今天不少人一樣支持禁槍，認為槍枝是造成社會亂象和惡行犯罪的根源，「但現在我已完全改變想法」。她質疑，槍枝傷人就禁槍，棍子打死人禁棍？繩子傷人禁繩？完全不合邏輯。「在我看來，禁槍只能是綁住好人，壞人照樣逞凶作惡，而且可以變本加厲對付手無寸鐵的老百姓」。她說，那三名持槍搶匪搶劫一個小時，他們全家四條人命每一秒都可能就此終結，她不能坐等這種情況再次發生。

戴女士和她的鄰居們這些天都在商量馬上行動去買槍。一名鄰居願意提供自家大後院供鄰居前往練習打靶。兩個月前，附近社區也曾發生一起和戴女士家非常相似的入屋搶劫案，搶匪也是三名蒙面非裔男子，受害人事後報案，警方出動空中和地面力量搜索，但三匪至今逍遙法外。鄰居表示，眼看每天各種槍案，自己不武裝起來已經不行了。