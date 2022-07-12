安全社區連遭入室搶劫 疑鄰居開派對引犯罪

河濱縣科洛那市發生駭人入室搶劫案，受害人戴女士表示，現在回想起來，發現自己被搶匪的槍頂住胸口之前，曾經聽到自家的狗狗在叫，但因為社區一直安全，沒有在意。後悔莫及。

戴女士表示，她來美40年，在科洛那現住的社區已居住20多年，一直以當地安全和安靜為自豪，多年來不少時候都是夜不閉戶，從來沒有發生偷盜，過去更無持槍入室搶劫。但最近社區接連出現入室搶劫，跌破大家眼鏡，膽戰心驚。

戴女士居住的社區是科洛那最好的社區之一，幾乎每戶都是面積近萬或上萬呎住家，每戶院子都在數畝至十數畝，屋主大多是職業人士，鄰居也相互認識。但有一鄰居最近舉辦多場大型派對，之後，社區出現了前所未有的情況。

鄰居表示，一家屋大、地大的鄰居最近數月接連舉辦大型派對，畢業典禮、結婚典禮、大型聚會接二連三，最近還舉辦了兩次有很多非裔 參加的派對。

兩個月前，該社區發生類似戴女士家的持槍搶劫案，三個非裔蒙面搶匪持槍搶劫一戶人家，情形與戴女士家非常相似。當時受害人在搶匪逃逸之後馬上報警，警方迅速趕到現場，並出動了地面和空中搜查，但沒有結果，劫匪迄今在逃。