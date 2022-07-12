3非裔入室洗劫 科洛那華人槍口驚魂1小時

戴女士的家被搶匪洗劫一空，留下滿地狼藉。（戴女士提供）

「我正在看羅蘭岡華人 被搶被打的小視頻，突然一管槍口已經頂住我的胸口，一個蒙面黑人站在我面前」，就在9日羅蘭岡華人光天化日之下，被兩名非裔持槍搶劫勞力士手表並被打得頭破血流的搶劫案發當夜，科洛那房價最高社區發生持槍入室搶劫，四名華人在三名搶匪的槍口、刀口及棍棒下，眼睜睜看著住家慘遭洗劫一空。搶匪逃跑之前，還要求同伴將所有人打昏。將近一個小時的驚魂，受害人表示，一輩子都會留下陰影。

戴女士的家被搶匪洗劫一空，留下滿地狼藉。（戴女士提供）

「當時我躺在家裏沙發上，我朋友送給我羅蘭岡華人被搶的小視頻正看得心驚膽戰，突然有人拿槍頂住我胸口」，科洛那華人居民戴女士說，一抬頭，她看到燈光下一個蒙面人，「我還以為是侄子跟我開玩笑，定神一看，是三個非裔劫匪」，他們都穿黑色連帽衣，戴口罩，只露出眼睛和前額，25至30歲之間。「起來，趕快起來」，搶匪很小聲地對戴女士說，「別嚷嚷，趕快說屋裏有幾個人？」

面對手持凶器的匪徒，戴女士沒有喊，說四個。三匪一人繼續拿槍看押戴女士，另外兩人馬上上樓，一人拿著刀，另一人手持似斧頭般武器。

因為小女兒正在樓上，戴女士趕緊跟上樓，邊走邊喊女兒千萬不要動不要反抗，女兒當時正在洗澡沒有聽到。兩匪徒很快已經衝進浴室，馬上聽到女兒大叫，戴女士馬上也衝上去，趕緊用毛巾將赤身裸體的女兒包起來。

搶匪將母女兩從從浴室趕到主臥室，當時戴女士的先生已躺在床上睡覺，被匪徒叫醒起來。一匪拿槍看著三人，兩匪滿屋子翻箱倒櫃找值錢東西，「錢在哪裏？趕快說」，所有的櫃子抽屜翻遍，所有的珠寶細軟塞到口袋，「快點說，你的保險 櫃在哪裏？」

歹徒將夫妻和女兒趕到樓下的一個房間，然後開始進入一樓的另一個個房間，那是戴女士侄子的臥房，因為侄子高高大大練跆拳道，戴女士擔心起衝突，趕緊大聲告訴侄兒他們有槍，不要反抗，不一會，侄子舉著雙手走出來，兩匪進入房間，很快傳出翻箱搗櫃和砸東西的巨響。後來發現侄子房間所有的電腦電話都被砸得稀爛，滿地狼藉。

搜刮完侄子房間，搶匪用槍對著命令戴女士打開保險櫃，兩匪快速將其中所有東西拿走。

「槍一直對著我們，當時我非常緊張，萬一走火怎麽辦？」戴女士跟持槍劫匪說，我看出來你不是壞人，你想拿什麼東西就拿，不要傷害我們就行。兩三回合之後，持槍劫匪問戴女士從哪裏來，聽説從中國來後，劫匪說「這麽爛的美國你來幹什麽？」戴說，來美40年了，美國再爛也比一些國家好，「他似乎聼我説得好玩，嗯嗯啊啊點頭，後來就把槍收起來，也坐下來」。

但另外兩劫匪非常凶狠，戴女士說，在洗劫一個保險櫃後，她聽到一劫匪接到一個電話，說屋裏還有另外一個保險櫃。一劫匪命令戴女士，「數到五下你還不講，我就開始傷人」。戴女士趕緊告訴他保險櫃在哪，同時告訴他保險櫃是空的，沒有東西。一匪抱起保險櫃搖了搖，另外一匪說，都帶走。

兩劫匪將大包大包東西拿出去，剩下一持槍劫匪仍在看守四人。此時外面的劫匪指揮留下的劫匪，在離開前將四個人全部打暈。該匪看看戴女士，沒打，看看女兒也沒有動手，然後對著侄子砰砰砰好幾重拳，然後準備打男主人。戴女士趕緊過來求情，但劫匪並不理會，一個槍托橫掃男主人，同時朝天花板打了一槍，揚長而去。

聽到門外完全沒有動靜，全家人馬上報警。警察大概五分鐘到達。

戴女士說，將近60分鐘的驚魂，注定將是餘生揮之不去的陰影，這些天晚上她和家人晚上都不敢在家住。而且馬上請人加裝電網圍牆和保安系統。

戴女士說，當搶匪的槍口對著她時，「我覺得我的生命就到這一天結束」，但是滿腦子就是如何能夠保護自己的孩子。