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本輪疫情傳染性更強 可反覆感染 重症死亡率高

記者王若然／洛杉磯報導
受高傳染性變種病毒BA.4和BA.5影響，洛縣新冠疫情升溫。（洛縣衛生局）
受高傳染性變種病毒BA.4和BA.5影響，洛縣新冠疫情升溫。（洛縣衛生局）

近日，洛杉磯縣新冠病例激增，日確診人數達到近五個月以來最高。原本隨著疫苗普及而逐漸消退的新冠疫情，似乎又捲土重來。根據傳染科醫師分析，本次疫情有新的特徵，傳染性更強，可以反復感染，一旦發展成重症，死亡率很高。

根據洛縣衛生局局長費若，新冠病毒的新變體BA.4和BA.5迅速成為本輪疫情的主要致病病毒，目前佔所有病例的40%左右，是兩周前的兩倍半。費若表示，居家快篩檢測的普及，使實際病例數高於政府統計的感染數字。CDC則預估，BA.4和BA.5變種病毒在全國病例中佔了約70%。

南加大（USC）流行病學感染科顧問，蒙特利公園市嘉惠爾醫院(Garfield Hospital)感染科醫師黃重德表示，近幾日醫院的新冠病患確實增加了不少。他說，感染新冠後，若症狀只是停留在呼吸道則不要緊，但若發展成重症，死亡率還是很高。他舉例說，目前醫院每四個重症病患中就有一人死亡。而隨著確診病人增加，重症病人數也相應增加。

黃重德說，本輪疫情有新的特點。BA.4和BA.5病毒相較之前的病毒來說更具有傳染性。他說，相較前幾輪疫情中很多病人都是在自家被同住者傳染，現在很多人都是在住家以外傳染的。此外，民眾放鬆警惕不戴口罩，聚餐變多，很容易爆發群聚感染。他還表示，很多人打完疫苗幾個月後，保護力消退，也是本輪疫情升溫的主要原因之一。

此外，舊金山加大（UCSF）醫藥系主任Robert Wachter表示，即使感染過Omicron及之前的病毒，還是有可能再次感染BA.4和BA.5病毒。也就是說，之前感染新冠產生的抗體，也無法抵抗BA.4和BA.5病毒的攻擊，「有民眾在一到兩個月內二次感染新冠。」

近日，南加州華人圈爆發了多場群聚感染事件，有的是幾十人一起聚餐感染，還有的是唱卡拉OK感染。不少人表示，自兩年前疫情爆發之後，一直小心翼翼沒有感染，結果沒能逃出這次疫情的「魔爪」。感染症狀因人而異，但有不少病患表示，有強烈的喉嚨痛、頭痛，低燒，並不是所謂的症狀很輕。

對於如何預防新冠肺炎，黃重德建議民眾出門戴口罩，保持三尺社交距離，一起在外面聚餐時也應保持一定距離。他說，尤其慢性疾病患者更要做好防護。他說，針對Omicron的新冠疫苗即將問世，屆時將對疫情有所緩解。但是專家研判該疫苗最快也要等到11月，初期應該只限65歲以上長者接種。公衛專家認為，接種疫苗仍是對抗新冠的重要武器，敦促民眾不要等新疫苗問世再打，應該儘快接種加強針。

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