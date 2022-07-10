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結伴仍遭搶… 2非裔白晝亮槍 商場停車場搶亞裔金表

記者楊青／羅蘭岡報導
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）
一對亞裔男女在羅蘭岡超市停車場被搶，男子被打頭破血流，女子用紙巾為他止血。（讀者提供）

羅蘭岡一處商場停車場9日中午發生持槍搶劫案，兩名非裔男子在光天化日之下用槍把擊傷兩名亞裔，並趁受害人受傷倒地時搶走勞力士金表；受害人受傷送醫，搶匪搶後飛車離去，警方對搶案偵辦中。

洛杉磯縣警察局核桃鑽石吧警局值班警官表示，搶劫案發生在9日中午12時35分左右，地點在羅蘭岡南Nogalas街1000號路段一處公共停車場（該停車場也是羅蘭岡大華超市及其附近商家共用停車場）。目擊者稱，當時兩名看上去30歲左右的非裔男子從後面接近兩名正準備上車的亞裔，突然用手槍槍把擊打一名亞裔男的頭部，當受害人倒地時，非裔男搶走他的勞力士金表。目擊者稱，搶匪得手後，跳上附近一輛白色Dodge Challenger飛車逃往Gale路東向，其中一名搶匪身穿黑色套頭衫。

案發時正在超市採購的一名華人表示，她當時剛好完成採購在收銀檯前排隊，突然聽到有人大聲叫喊，開始還以為是商鋪顧客大聲說話，後來聽到後面的顧客對著收銀員說，「你們這裡怎麼沒有保安，我老婆說外面有人搶劫」。這位華人表示，已多次聽說該停車場成為搶劫現場，她當天在停車場時一個保安都沒有看到。她認為，大型商場停車場多次發生搶劫，商家應該提供保安，至少可以將搶劫犯的車牌照下來，或者提供停車場監控。

記者在案發後聯絡羅蘭岡華資超市，一名男店員將電話轉交一位當班女經理。但該女士未承認也未否認當天發生的搶案，表示她不願對事件發表任何評論。

核桃鑽石吧分局警方表示，目前本案尚在進一步調查當中，兩名受害人送往附近醫院治療，已無大礙。不過警方表示，9日的搶劫案不同以往，當天的搶案不僅是在光天化日之下的大型停車場，而且是周末中午人潮高峰時間，受害人還是兩名亞裔結伴而行，足見搶匪之猖獗，已從原來的對老弱和婦女下手急劇升級。

兩個非裔男在羅蘭岡超市停車場搶劫亞裔，四人擠成一團。（讀者提供）
兩個非裔男在羅蘭岡超市停車場搶劫亞裔，四人擠成一團。（讀者提供）

亞裔 羅蘭岡 非裔

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