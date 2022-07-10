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罷免賈斯康收71.5萬簽名 最早11月投票

記者丁曙／綜合報導
賈斯康罷免團體提交了超過71萬個簽名人數。（罷免團體）
賈斯康罷免團體提交了超過71萬個簽名人數。（罷免團體）

洛杉磯縣選務局(RR/CC)局長Dean C. Logan 9日宣布，他的辦公室已經完成了對7月6日提交的罷免洛杉磯縣地方檢察長請願書審查作業的第一步，對請願書簽名進行了原始計數，並確定該數字為71萬5833個，最早的罷免選舉可能與11月8日的期中選舉同時舉行。

但是，選務局必須在8月17日之前，完成對請願簽名的審核和驗證。根據《加州選舉法》（California Elections Code）第11225條的授權，將使用隨機抽樣技術來驗證請願簽名的有效性，隨機樣本為提交的簽名總數的5%。

根據隨機抽樣結果，不僅要證明請願書的數量是充分的，還需要驗證所有提交的簽名是合格的。這些要求是加州選舉法和加州法規（California Code of Regulations）確定的充分程序和法律門檻。

如果請願書的數量滿足了充分性的要求，則選務局必須在洛杉磯縣政委員會下次例會上，報告請願書的充分性。

罷免選舉的日期將由驗證有效簽名的充分性的時間而定。最早的罷免選舉可以與2022年11月8日的全州期中選舉同時舉行。如果不能滿足以上條件，特別罷免選舉可能會在2022年12月下旬至2023年1月中旬之間舉行。

罷免 加州 洛杉磯

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