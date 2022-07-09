住院人數持續攀升 洛杉磯強制口罩令月底可能恢復

洛杉磯縣最快可能於7月底恢復強制口罩令。（取材自unsplash ）

隨著新冠確診住院人數持續上升，洛杉磯縣可能將於下周達到高位警戒水平，相當於月底極有可能恢復強制口罩令，而快篩劑的普及讓縣政府也表示可能低估了實際確診人數。

根據美國疾病控制和預防中心（Centers for Disease Control and Prevention，簡稱CDC ）的定義，洛縣 目前處於中等警戒水平。一旦新入院人數達到平均七天每10萬居民中有10人住院，警戒將升級為高位級別。截至7日，洛縣的平均值則為10萬居民中有8.4人住院。根據過去兩周的增長率，極有可能在下周四前達到每10萬居民中有10人住院。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）7月7日（周四）表示，隨著新冠確診住院人數的持續上升，洛縣可能於月底恢復強制口罩令。但她也強調，這個估計只是一個預測，未來幾天的住院率也可能有顯著變化。

加州數據顯示，截至7日縣醫院有989名新冠患者，比一天前的920人增加了69人。接受重症監護的患者人數為103人，而6日則是89人。對此衛生官員表示，許多患者檢驗呈陽性前都因其他原因才住院，由於需要採取特殊的感染控制措施，也讓醫護人員增加不少負擔。

費若表示，約40%的病毒感染者因新冠而住院，其餘的60%患者則因其他原因而入院，並於周四的例行發布會中澄清，洛縣在確定高位警戒時所依賴的住院率與CDC每周報告的入院率不同，CDC的數據是與橙縣 的結合一起，而橙縣的住院率是遠高於洛杉磯。

據CDC本周四公布的數據顯示，洛縣和橙縣的新冠住院率為每10萬居民有9.7人，看起來像是兩個縣都處於即將達到高警戒水平的邊緣，但分開來看，洛縣比率僅為每10萬人中有8.4人，橙縣則為10萬人中有13.3 人。

費若表示，我們沒有什麼都不做的本錢，洛縣的病毒播率依然很高，住院率也受到變種的影響持續上漲，現在最有該做的是繼續努力保護好身邊的人。而強制口罩令的實施確切日期，將根據洛縣當地的數據來決定頒布執行。 並補充說明，新冠病毒的新變體BA.4和BA.5佔現今所有病例的40%左右，為兩周前的兩倍半。CDC則預估於全國病例中佔了約70%，而快篩劑的普及，也讓衛生局懷疑實際上的確診人數為更高。

洛縣於7日前共新增5316例確診，使疫情期間的累計總數增加到315萬3690例確診。死亡人數新增13例，累計數共為3萬2397 人。每日確診率則上升至16.9%。