罷賈簽名逾71萬 有望成案 今冬或明年初投票

支持罷免賈斯康的義工團隊和犯罪受害人家屬6日護送裝滿支持罷免簽名的卡車，前往洛杉磯縣選務局。根據行動委員會的計算，到6日法定的最後截期間，共獲71萬7000個簽名，超出要求門檻56萬6000的26%。（圖：罷免賈斯康行動委員會提供）

洛杉磯 縣支持罷免 地檢署檢察長賈斯康（George Gascón）簽名超過法定門檻。洛縣 罷免賈斯康特別選舉可望在今冬或是明年初成行。

洛縣支持罷免賈斯康行動委員會6日將過去五個月收集到的支持罷免簽名送往洛縣選務局。根據行動委員會的計算，到6日法定的最後截期，共獲71萬7000個簽名，超出要求門檻56萬6000的26%。

支持罷免不同族裔的義工一路護送裝滿簽名表紙箱的卡車，前往洛縣選務局，當車門打開、看到滿滿的簽名紙箱，不少民眾喜極而泣。

洛杉磯地區支持罷免賈斯康行動委員會6日將過去五個月收集到的支持罷免簽名，送往洛杉磯縣選務局。根據行動委員會的計算，到6日法定的最後截期間，共獲71萬7000個簽名，超出要求門檻56萬6000的26%。（圖：罷免賈斯康行動委員會提供）

據洛縣地檢署助理檢察長拉斯汀（Jason Lustig）華人太太Sharon Lustig表示，來自洛杉磯各地的義工5日晚夜未眠，將所有的簽名表格最後整理，確保每個簽名表格都裝箱上車，深夜1點半，她仍不斷接到現場義工的簡訊，報告最新的數字進展。

洛縣地檢署檢察官、鑽石吧市長劉敏兒7日表示，目前71萬7000個支持罷免簽名，是支持罷免賈斯康行動委員會總部清點得出，等待洛縣選務局最後確定。不過她表示，行動委員會的清點和計算非常嚴格，他們認為可能有問題的簽名，比如簽名超出規定畫線，或將Los Angeles寫成LA等縮寫，或重複的簽名，都已過濾排除，不計算在内。所以目前公佈的數字雖非官方數字，但也並非是沒有經過過濾的原始數字。

Sharon Lustig和劉敏兒均表示，此次簽名數字大大超過要求門檻，並相信經得起洛縣官方檢驗。

洛縣選務局未來30天將清點這些簽名。劉敏兒表示，按照常規，選務局可以逐個簽名核實，也可以取出一定比例的簽名作為核查樣本，然後根據樣本推定總數。選務局確定簽名數量達到要求後，洛縣縣政委員會將舉行兩次會議，討論確定罷免選舉的日期。預期特別選舉在12月8日至2023年1月15日六周當中舉行。

不過目前有消息傳出，因為單獨舉辦特別選舉耗資不菲，所以不排除罷免選舉與11月8日的選舉同日進行。但觀察人士認為，目前離開11月選舉只剩下四個月左右，而且罷免選舉與新一輪的洛縣檢察長選舉同時進行，候選人需要報名、籌款、競選等，時間可能來不及。所以一般認為，單獨舉行罷免特別選舉的可能性還是比較大。

在去年罷免賈斯康行動失利後，賈斯康過去一年老神在在。不過近期面對如火如荼的簽名行動，賈斯康也開始猛烈反撲，包括在不同族裔社區造勢。但在艾爾蒙地兩名警員被提前釋放的槍手射殺殉職後，簽名行動如燎原之火迅速燃遍整個洛縣，罷免簽名截期最後兩周，支持簽名暴增15萬個。

Sharon Lustig表示，去年因為沒有搜集到足夠簽名，半途而廢。她認為，去年罷免失敗原因有三，一是發動晚，3月下旬才開始發動，比今年整整晚了一個月；二是很多人對賈斯康政策危害認識不足；三是經費不夠。最終導致總共只獲得20萬左右簽名，半途而廢。

劉敏兒表示，但今年情況大不一樣，獲得的簽名是去年的三倍。之前洛縣地檢署1000名檢察官參加了是否支持罷免賈斯康的民意調查，結果98%的支持罷免。她是其中之一。

劉敏兒提醒選民，足夠的簽名只是罷免賈斯康的第一步，如果在罷免選舉中支持罷免得票少於反對票，罷免行動將前功盡棄。所以，支持罷免的選民首先需要在特別選民中投票「Yes」，表明支持罷免，才能完成罷免過程，提前終止賈斯康的檢察長任期；然後在新的候選人中選出新的檢察長，得票最多者勝出。