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一周內驟增近百 洛縣新冠住院逾900人

朱敏梓
洛杉磯縣醫院的新冠患者逾900人，自上周六以來增加了近100人。（Getty Images)
洛杉磯縣醫院的新冠患者逾900人，自上周六以來增加了近100人。（Getty Images)

【洛杉磯訊】

根據最新的數據，洛杉磯縣醫院的新冠患者人數已飆升至900人以上，自7月2日以來增加了近100 人。根據數據顯示，截至6日（周三），縣醫院有920名新冠住院患者，其中89人在重症監護室治療。洛縣的住院總人數在4月份已降至209人，但此後隨著傳播率上升，住院人數一直在穩步上升。

洛縣衛生官員表示，其中許多患者在新冠病毒檢測之前就因為其他原因進入醫院，但由於需要特殊護理，他們仍然給醫院工作人員增加負擔。

7月6日（周三），洛縣公共衛生局報告了4879例新感染病例，和14例與該病毒有關的死亡病例。由於在家新冠測試的普遍性，新病例的數量被認為遠被低估。而病毒檢測陽性平均每日比例持續上升，達到 16.5%。

縣官員再次敦促父母讓孩子接種疫苗，堅稱雖然孩子的感染症狀往往較輕，但仍然處於危險之中，或導致更長期的健康問題。迄今為止，洛縣已確認312例與新冠相關的兒童多症狀炎症綜合症（MIS-C）病例。據衛生局稱，該縣有兩名五歲以下兒童，以及三名五至11歲的兒童，和六名12至17歲的青少年死於新冠。

縣公共衛生局局長費若指出，與工作場所相關的感染有所增加，並敦促雇主在室內空間實施防疫措施，例如在公共區域戴口罩和保持社交距離。洛縣的住院率已達到每10萬居民有八人以上，因此電視和電影行業已經重新實施室內戴口罩要求。

馬里布市周二宣布，由於市政廳工作人員病例激增，馬里布市政廳內再次實行口罩令。

洛縣 口罩 檢測

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