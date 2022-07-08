香港航班暫停熔斷 轉機花費更少 回中更方便

香港暫停航線熔斷機制，經港回中的華人預定隔離酒店更方便。（受訪者提供）

香港 當地時間7月7日宣布，暫停航線熔斷機制。此消息一出，南加不少華人 紛紛表示，這是疫情 期間的大好消息，回國更方便了；機票業務人士更是指出，消息公佈後，探詢回中的客人短時間內明顯增加很多。

香港此前推行的航班熔斷機制，落地後如有五名以上乘客感染新冠病毒，整條航線就需要停飛一段時間。港府7日表示，熔斷機制打亂乘客赴港行程，影響大量赴港人士，7、8月是海外港人、留學生返港高峰期，熔斷機制造成社會成本大，帶來不必要困擾，經過科學分析和數據檢視，暫緩航線熔斷機制，直至另行通告。

這一政策發布，對海外港人是大好消息，對於想從香港轉機回中國大陸的華人來說，同樣讓人振奮。

洛杉磯機票業務人士顧彬彬7日一大早，就收到香港酒店的訂單、以及從香港回大陸的機票行程。他解釋說，手上一些客人計畫7月下旬從美國經香港回中國，此前通常出發前兩三天才能收到行程信息，「現在這些信息全都提前來了，這樣客人就可以早點明確整個行程的具體安排，再也沒有後顧之憂。」

香港自5月1日宣布疫情以來的對外開放，接受非港居民入境，因為機票價格便宜，不少在美華人都選擇從香港轉機飛大陸。但因為航班熔斷機制，很多時候能不能從美國正常起飛都是問題，這也直接影響到在香港的酒店隔離、香港飛大陸的航班預定。顧彬彬認為，此前有很多不可控的因素，導致行程安排十分緊張，只能在起飛前幾天確定後半段行程。如今香港取消航線熔斷，華人選擇經香港回大陸的人數將大幅上升，「不熔斷就非常便利，可盡快預定酒店，以及安排後面航班。 」

據悉，目前美國飛香港的機票價格大概在1000元左右，再加上香港酒店隔離住宿、香港飛大陸機票，因此整趟美飛中的最低價格在4000元左右；而美國直飛中國，單程機票價格仍在7000元左右，兩者差距比較大。

洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）張女士表示，疫情兩年多一直沒有回國，主要就是因為機票太貴，回去一趟費用相當於幾個月的工資收入。最近幾個月，張女士注意到可以選擇轉機回國，且機票便宜大半，現在又聽說香港取消航班熔斷機制，她非常興奮，「對我來說，這真是一個大好消息，我準備開始安排回國行程。」

顧彬彬指出，最近諮詢回國的華人明顯增多，因為有各種利好消息，香港航班熔斷取消是其中之一，回國隔離時間縮短、新冠檢測優化等因素都促使人們考慮回國，也可以避開剛過去的回國高峰期，「我昨天一下子就收到四、五名客人的電話，都是諮詢回國的各種事項。」

港府此次宣布暫停航線熔斷機制，其中「暫停」二字引起關注。業內人士表示，這個措辭比較微妙，但同時指出，除非疫情突然發生大幅變化，否則應該不會再恢復熔斷機制。

香港取消航班熔斷機制，對於中國大陸目前仍持續的熔斷機制，是否會帶來一定衝擊。顧彬彬認為，起碼這是一個好的信號，對於其他航班政策也會有潛移默化的影響，「中國大陸實際上也已經在逐漸放鬆入境政策，中國各個城市的疫情具體管控措施，需要專家團隊對疫情進行分析研判再做決定。」