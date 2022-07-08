洛油價每加侖跌破6元 指日可待

油價持續緩慢下降，與2021年油價相比依舊相差較大。（美國汽車協會AAA)

7月7日（周四）是洛杉磯 縣近來汽油價 格降幅最大的一次，每加侖下降約3分，雖然仍比一年前高出每加侖近2元，但周四已是連續第23天下跌。

根據美國汽車協會（AAA）的數據，截至7月7日，南加州 不同縣，1加侖普通無鉛汽油的平均價格為：洛杉磯縣6.24 元，橙縣6.14 元，河濱縣6.12 元，聖伯納汀諾縣6.18元，范杜拉縣6.22元。

在洛杉磯的長堤市，油價已連續23天下跌，汽油價格比一周前降低了每加侖約9分。總體而言，該地區的油價比一個月前下降了約16分。

與石油價格僅在一個月內就暴跌20%的速度相比，汽油降價速度是緩慢的， 油價統計軟件GasBuddy 的專員帕特里克．德哈恩表示，加油站降價的速度較慢，因為他們在過去幾周可能支付了更高的價格購買燃油，並且需要在使用更便宜的燃油之前擺脫供應。

他補充，隨著時間推移，洛杉磯地區和加州大部分地區的油價都應該回落到6元以下，除非出現突發因素，否則南加油價應該會繼續看到逐漸下跌的趨勢，但要有耐心，不要指望隔夜會突然下跌。

據美國汽車協會稱，在全國，一加侖普通汽油的價格為4.75元。而在加州，這個價格高達6.18元。

事實上，加州的油價是全美最高的，每加侖比第二名的夏威夷高出50多分。

近期對於美國可能的經濟衰退，石油需求下降，導致原油價重挫，WTI 原油期貨重挫近10% ，每桶跌破100元。