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染BA.4、BA.5 洛縣確診創5個月新高

編譯組╱綜合報導
BA.4、BA.5亞型傳染力超強，國慶過後確診人數大增。（Getty Images）
BA.4、BA.5亞型傳染力超強，國慶過後確診人數大增。（Getty Images）

洛杉磯縣在國慶假期間的新冠確診人數逼近每周每10萬400例大關，全都因為傳染力超強的新冠病毒Omicron病株的BA.4、BA.5亞型。洛縣確診人數7月4日當天達到每10萬383例的水平，住院人數也達每10萬人8.3名，改寫2月以來的紀錄。目前住院人數為920名、89名在加護病房(ICU)，雖然還不到醫療量能超負荷的臨界點，但是相較於4月的低點209人住院，公衛專家警告這波疫情顯然來勢洶洶。

加州各地之中，舊金山灣區的疫情最為嚴重，住院人數也在不斷增加。舊金山加大的傳染病專家陳子平（Peter Chin-Hong）強調，如果住院人數持續攀高，就可能會逼近醫療量能的臨界點，超出醫療體系所能負擔的量，因為醫院不只要幫助新冠患者，還有其他疾病的患者需要照顧，為了避免患者感染新冠，隔離措施也會增加很多負擔。

BA.4、BA.5亞型大規模感染引發擔憂的主因在於，它們能夠重複感染已經感染過Omicron病株其他亞型的患者，某些病患甚至上個月剛剛康復卻又感染上BA.4、BA.5亞型，顯示舊有病株已經不能產生對抗BA.4、BA.5亞型的免疫力了。舊金山加大的醫學系主任瓦賀特（Robert Wachter）推測，就算過了BA.4、BA.5亞型的感染高峰，沒人敢保證不會有其他亞型出現，因此民眾恐怕秋季後都還要提高警覺。

洛杉磯時報報導，這波確診的患者症狀稍微有些不同，一些人感覺心跳頻率大幅增加，有些幼童還發燒至104度，另外一些人則是冷到必須蓋毯子，但蓋了毯子卻又開始冒汗，其他的症狀還包括吞嚥困難，每吞一口食物都像在硬吞乾草。連負責治療的醫生也無法倖免於難，感染後出現類似腦霧的狀況，根本無法專心。

針對新一波的疫情，如果新增幅度持續增加，洛杉磯縣很可能又會啟動室內口罩令，最快的時點可能是本月底或下月初。另外值得擔憂的是，現有疫苗的防護力可能已經不足以對抗BA.4、BA.5亞型。洛縣公衛局長費若（Barbara Ferrer）稍早表示：半年前未接種者的確診風險是已接種者的3.5倍，現在已經降至1.5倍；半年前未接種者的住院風險是已接種者的13倍，現在已經降至4倍；半年前未接種者的死亡風險是已接種者的17倍，現在已經降至8倍。

雖然很多人寄望針對BA.4、BA.5亞型的疫苗能夠問市，但是專家研判最快可能也要等到11月，而且初期應該只限65歲以上的長者。不過公衛專家還是認為，配戴口罩加上接種疫苗，還是能降低感染與住院風險，因此打完一般針劑的，就應該盡快施打加強針。不過洛縣目前的接種狀況仍不容樂觀，雖然八成以上的民眾完成初步接種，但還有44%的人沒有施打加強針。能夠施打第二劑加強針的50歲以上者，也只有33%完成接種。

疫情 洛縣 舊金山

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