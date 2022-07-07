我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台入境放寬 7/14起3類人搭機「免附PCR報告」

馬斯克第9個孩子的媽 耶魯畢業 將去推特入職

機票超賣 留學生二度獲賠 補償費共1.7萬元

記者邵敏／洛杉磯報導
因機票超賣，留學生兩次共拿到1萬7000元補償，自願放棄飛行。此為示意圖，並非當日航班現場。（受訪者提供）
因機票超賣，留學生兩次共拿到1萬7000元補償，自願放棄飛行。此為示意圖，並非當日航班現場。（受訪者提供）

美飛中航班目前因疫情上座率限制，再加上航空公司超賣機票，導致一些人無法按既定計畫登機。達美航空上個月三次徵求乘客自願放棄當日飛往中國的航班，給出每人補償費近萬元的好價錢，一名留學生連續兩次共拿到1萬7000元，業內人士笑稱：「這真是一個賺錢的好機會。」

據悉，達美航空6月21日從西雅圖飛上海的DL287航班，機票出現大量超賣情況。洛杉磯機票業務人士顧彬彬表示，當天超賣多達50人，再加上這架飛機的上座率限制在60%，也就是說很多買了票的人都無法順利登機，「這在業內是一個大新聞，50張機票超賣，這個數字很嚇人，平常超賣幾張很正常，但從沒有聽說過超賣這麼多。」

事發當日，留學生Jaden就在西雅圖機場，準備乘坐DL287航班回中國。據他陳述，針對機票超賣現象，達美航空很快提出現場協商建議，徵求自願放棄本次旅行的乘客，條件是可以免費退票或改簽下一趟航班，同時再給予一定的經濟補償。

一開始航空公司提出每張機票補償5000元，所有願意放棄登機的乘客都可以拿到這筆錢，之後乘客不停往上加價，以致最終補償價達到一人9000多元。根據顧彬彬的介紹，當航空公司提出5000元補償費時，就已經有十幾人報名，最後29人自願取消此次飛行，並且每人都拿到9000元。

今年大學畢業的Jaden，留學簽證即將到期，一定要在近期內返中，因此那天他沒有選擇放棄飛行，目前Jaden已回到中國境內；但另外一名留學生D同學，本打算回國過暑假，幾個月後再返美讀書，面對航空公司給出的好價，他欣然同意接受。

而就在五天前的6月16日，D同學已經拿過一筆補償金。他最先計畫乘坐16日飛往上海的達美航空，但當時同樣面臨機票超賣，航司給出8000元補償金，徵求自願放棄飛行的乘客，D同學在拿到補償金的同時，航班被免費改簽到幾天後的6月21日。但沒想到，航班再次出現超賣，因此D同學前後一周內共拿到兩筆補償金，合計1萬7000元。

對此，D同學開心地說，「我就是想來拿這筆補償費的，拿了錢我也不願回國了，反正就幾個月的暑期。本來改簽第二次航班時，我就想能回去就回去，回不去也沒關係，可以一下子收到這麼多錢。」

面對達美航空的大手筆，業內人士顧彬彬不無感慨，對於一些可回可不回的華人來說，這真是碰到了一個賺錢的好機會。同時他指出，5月底達美航空底特律飛上海也出現超賣，「當時補償金6000元，已是非常高的價格，沒想到現在越來越高。」

據相關消息，達美航空最近一次6月23日從西雅圖飛往上海的航班，再次出現超賣，而這次給乘客提供的補償金額已達9900元。顧彬彬說，「這是我職業生涯中聽聞最多的航空公司補償費，開始都不敢相信，後來跟西雅圖同行求證，確定情況屬實。 」

達美航空6月21日、23日西雅圖飛上海，因機票超賣補償乘客近萬元。此為航班信息截...
達美航空6月21日、23日西雅圖飛上海，因機票超賣補償乘客近萬元。此為航班信息截圖。（受訪者提供）

西雅圖 留學生 疫情

上一則

超賣是常態 航空公司賭乘客缺席 押錯邊認賠

下一則

河濱縣確定猴痘病例 加州111例

延伸閱讀

美國留學生協會聯盟 主席團招人 非聯盟成員也可競選

美國留學生協會聯盟 主席團招人 非聯盟成員也可競選
長周末結束 航班之亂稍解 估秋季誤點情況才會回穩

長周末結束 航班之亂稍解 估秋季誤點情況才會回穩
達美機位超賣 出1萬元請旅客下機 8人拿到補償金

達美機位超賣 出1萬元請旅客下機 8人拿到補償金
美國首都教育學院 為國際留學生發I-20

美國首都教育學院 為國際留學生發I-20
亞洲第3國 猴痘入侵台灣 德國留學生返台發現症狀

亞洲第3國 猴痘入侵台灣 德國留學生返台發現症狀
整合社會資源 北加留學生協會聖拉蒙市成立

整合社會資源 北加留學生協會聖拉蒙市成立

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

2022-07-05 13:47
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59
儘管政策調整有利於滯留海外的華人返回中國，但仍有部分華人寧願申請簽證延期，也不打算在近期回國。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱機票變便宜 華人大媽為何還不願回中國

2022-07-05 21:19
民眾在飲用水區域瘋搶瓶裝水囤貨。（記者金維多/攝影）

好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮

2022-06-30 02:19

超人氣

更多 >
濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量
華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理

華裔觀光客曼哈頓搭地鐵無端被毆 報警遭冷處理
高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費

高通膨下想變有錢？巴菲特「10個習慣」教你明智消費
通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所

通膨讓人無家可歸 高薪卻無房者奔收容所
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎