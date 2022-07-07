機票超賣 留學生二度獲賠 補償費共1.7萬元

因機票超賣，留學生兩次共拿到1萬7000元補償，自願放棄飛行。此為示意圖，並非當日航班現場。（受訪者提供）

美飛中航班目前因疫情 上座率限制，再加上航空公司超賣機票，導致一些人無法按既定計畫登機。達美航空上個月三次徵求乘客自願放棄當日飛往中國的航班，給出每人補償費近萬元的好價錢，一名留學生 連續兩次共拿到1萬7000元，業內人士笑稱：「這真是一個賺錢的好機會。」

據悉，達美航空6月21日從西雅圖 飛上海的DL287航班，機票出現大量超賣情況。洛杉磯機票業務人士顧彬彬表示，當天超賣多達50人，再加上這架飛機的上座率限制在60%，也就是說很多買了票的人都無法順利登機，「這在業內是一個大新聞，50張機票超賣，這個數字很嚇人，平常超賣幾張很正常，但從沒有聽說過超賣這麼多。」

事發當日，留學生Jaden就在西雅圖機場，準備乘坐DL287航班回中國。據他陳述，針對機票超賣現象，達美航空很快提出現場協商建議，徵求自願放棄本次旅行的乘客，條件是可以免費退票或改簽下一趟航班，同時再給予一定的經濟補償。

一開始航空公司提出每張機票補償5000元，所有願意放棄登機的乘客都可以拿到這筆錢，之後乘客不停往上加價，以致最終補償價達到一人9000多元。根據顧彬彬的介紹，當航空公司提出5000元補償費時，就已經有十幾人報名，最後29人自願取消此次飛行，並且每人都拿到9000元。

今年大學畢業的Jaden，留學簽證即將到期，一定要在近期內返中，因此那天他沒有選擇放棄飛行，目前Jaden已回到中國境內；但另外一名留學生D同學，本打算回國過暑假，幾個月後再返美讀書，面對航空公司給出的好價，他欣然同意接受。

而就在五天前的6月16日，D同學已經拿過一筆補償金。他最先計畫乘坐16日飛往上海的達美航空，但當時同樣面臨機票超賣，航司給出8000元補償金，徵求自願放棄飛行的乘客，D同學在拿到補償金的同時，航班被免費改簽到幾天後的6月21日。但沒想到，航班再次出現超賣，因此D同學前後一周內共拿到兩筆補償金，合計1萬7000元。

對此，D同學開心地說，「我就是想來拿這筆補償費的，拿了錢我也不願回國了，反正就幾個月的暑期。本來改簽第二次航班時，我就想能回去就回去，回不去也沒關係，可以一下子收到這麼多錢。」

面對達美航空的大手筆，業內人士顧彬彬不無感慨，對於一些可回可不回的華人來說，這真是碰到了一個賺錢的好機會。同時他指出，5月底達美航空底特律飛上海也出現超賣，「當時補償金6000元，已是非常高的價格，沒想到現在越來越高。」

據相關消息，達美航空最近一次6月23日從西雅圖飛往上海的航班，再次出現超賣，而這次給乘客提供的補償金額已達9900元。顧彬彬說，「這是我職業生涯中聽聞最多的航空公司補償費，開始都不敢相信，後來跟西雅圖同行求證，確定情況屬實。 」