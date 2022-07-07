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超賣是常態 航空公司賭乘客缺席 押錯邊認賠

記者邵敏／洛杉磯報導
業內人士表示，機票超賣屬正常，航司賭一些乘客無法正常登機。（受訪者提供）
業內人士表示，機票超賣屬正常，航司賭一些乘客無法正常登機。（受訪者提供）

達美航空最近飛往中國的幾趟航班，因機票超賣，徵求乘客自願放棄飛行，給出近萬元補償的好價。業內人士對此表示，機票超賣屬正常，任何時候都會發生，航司每次都在下賭注，賭一些乘客無法登機，如遇超載，航司自然做出讓步，給出優惠條件讓部分乘客選擇放棄飛行。

洛杉磯機票業務人士顧彬彬指出，航空公司每次售票實際上都是在做一筆賭注，機票盡可能先賣，而且賣得越多越好，他們根據大數據及以往經驗分析，賭一些人因各種原因無法正常登機，「特別是疫情期間，由於赴中乘客新冠病毒檢測不合格、不幸感染等因素無法登機的現象更是非常普遍，所以機票超賣很正常。」但顯然達美航空最近幾次都賭輸了，因此不得不採取對多名乘客高價補償的方式。

顧彬彬舉例說，比如一架飛機總共200個乘客座位，平常旺季可能賣出210張機票，如果所有人登機，那就有10人無法飛行，「但是現在疫情限制60%的上座率，這架飛機按照規定只能坐120人，如果賣出170張機票，雖然沒有滿艙，但其中還是有50人無法登機。」

對於很多在美華人來說，回中國依然是一條漫漫長途，其中原因之一就是機票昂貴，並且難買。在經歷各種困難，終於要登上回國航班時，突然被通知機票超賣，不能如期飛行，發生這樣的事，人們都會非常沮喪。面對這種情形，達美航空給出高價補償，也在情理之中。

顧彬彬表示，在疫情回國難的特殊時期，對於很多親歷現場的乘客來說，整個過程實際上非常殘酷，「一方面是機票超賣，同時又受上座率影響，用我們行內的話來說，起飛前就必須要踢人，很多人不能上飛機。」按照常規，航空公司 「踢人 」，一般遵循低票價原則，也就是說買的票越便宜就越有可能被「踢 」，但像達美航空此次做法，採取讓乘客自願放棄機票的方式，則更富人情味。不過對於很多因緊急情況、或旅美身分到期的乘客來說，即使面臨高額補償的誘惑，也不會放棄飛行。

航空公司因機票超賣，徵求乘客自願退票的情況並不少見，洛杉磯縣亞凱迪亞市（Arcadia）居民王先生表示，之前從墨西哥回美國也遇到過類似補償，航司開出的條件是，一晚免費酒店再加幾百元的折扣券，「我當時已覺得很不錯了，反正不著急回來，沒想到現在達美航空補償高達近萬元，真有點不可思議。」

疫情 洛杉磯 亞凱迪亞

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