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洛杉磯市長初選 貝斯逆轉勝卡魯索

編譯組／綜合報導
洛市市長計票結果反敗為勝，貝斯領先卡魯索。（貝斯競選網站）
洛市市長計票結果反敗為勝，貝斯領先卡魯索。（貝斯競選網站）

洛杉磯地區的初選投票雖然早在6月7日就已經截止，但是因為高達84%的選票都採郵寄方式送達，因此結果公布時間一延再延，不過洛縣選務局近日終於完成計票，雖然多項選舉維持投票當天的結果，但在洛杉磯市長選舉中，前國會議員貝斯（Karen Bass）反倒領先富商卡魯索（Rick Caruso）7個百分點，一改6月7日的初步結果。

6月7日的現場投票結束後，卡魯索領先貝斯6個百分點，大有逆轉勝的姿態。不過當郵寄選票陸續送達後，民主黨左派的心意越來越明顯，貝斯反倒領先卡魯索7個百分點。一來一往之間，貝斯目前已是11月決選時最有希望當選洛市市長的候選人。

洛杉磯時報報導，雖然開票結果遲未公布，但是貝斯顯然已經不管得票多寡，專心將卡魯索當成必須壓制的對手。貝斯近期猛攻卡魯索的政治立場搖擺不定，聲言民主黨人不是一天就能練成的。卡魯索原為共和黨人，今年才改為民主黨籍。貝斯因此在LGBTQ多元認同者的大會上強調，為了選票變更黨籍的人不是真民主黨人，因為民主黨人要有信念，洛市市長選戰只有一個真正的民主黨候選人。

相對地，卡魯索在初選後的競選活動重點都放在鞏固基本盤上，特別是聖費南度谷區的Sunland-Tujunga與Porter Ranch，洛時稱兩地皆為保守派選民的集居地。

未參與這次市長選戰的政治策士Eric Hacopian表示，不論以何種標準來看，卡魯索都沒有發揮他的優勢，就算投入大筆經費，但是還是很難說動鐵桿民主黨人把票投給他。不過卡魯索的團隊卻嗤之以鼻，強調卡魯索一開始的支持度只有個位數，幾個月間已經壯大到能夠進入決選，因為他才是能夠對抗遊民、犯罪、貪腐問題的市長，因此11月的大選將是能做事的人對決只會說的人。

民主黨 投票 洛杉磯

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