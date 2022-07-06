我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登取消對中關稅 可舒緩通膨？懶人包看這裡

沒錢買油買糧 斯里蘭卡宣告破產

總統大選若對決川普 紐森民調贏賀錦麗

編譯組／綜合5日電
最新民調發現，若總統大選對決川普，紐森民調比賀錦麗好。（美聯社）
最新民調發現，若總統大選對決川普，紐森民調比賀錦麗好。（美聯社）

SFGate表示，加州州長紐森（Gavin Newsom）透過在佛羅里德州播放電視廣告涉足國家政策，意味他加入2024年總統大選只是遲早的問題。

雅虎新聞（Yahoo News）和民調公司YouGov在6月24日到27日對假設的2024年美國總統候選人，民主黨的拜登、賀錦麗和紐森，對決共和黨的川普和佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis），進行了民意調查。

民調結果顯示，拜登對決川普獲得的支持率為42%對40%，對決德桑提斯獲得的支持率為41%對37%。賀錦麗對決川普獲得的支持率平手，均為41%，對決德桑提斯獲得的支持率和拜登一樣，也是41%對37%。在紐森與川普和德桑提斯對決方面，紐森以40%的支持率擊敗川普的39%，以39%擊敗德桑提斯的36%。

調查發現，在每項對決中，無法決定支持誰的選民比例都頗高，以賀錦麗對決川普的18%最少，紐森對決德桑提斯的25%最多。

調查報告認為，在對決川普方面，紐森表現得比賀錦麗好，而且有較大的成長空間（21%的選民表示還無法決定，而賀錦麗對決川普只有18%的選民無法決定）。

儘管在對決德桑提斯方面，賀錦麗的選民支持率比德桑提斯高出4%，紐森只比德桑提斯高出3%，但報告指出，無論是拜登、賀錦麗還是紐森，在對決德桑提斯時，無法做出決定的選民比例都超過20%，在猶豫不決選民比例這麼高的情況下，很難對結果做出準確解讀。

報告稱，紐森和德桑提斯都是相對不確定性較高的全國性候選人，兩人在民調中獲得的支持率都不超過40%。換句話說，與川普對決得出的支持率較能衡量出民主黨候選人的實力，在這方面，紐森的表現勝過賀錦麗。

德桑提斯 紐森 川普

上一則

超標56萬6857份 罷免賈斯康連署請願書送出

延伸閱讀

美媒：拜登考慮取消100億美元中國商品關稅

美媒：拜登考慮取消100億美元中國商品關稅
初選上半場 8人連任失敗 川普復仇仍有力

初選上半場 8人連任失敗 川普復仇仍有力
國會暴亂案 錢尼：可提刑事轉介 司法部查川普

國會暴亂案 錢尼：可提刑事轉介 司法部查川普
墮胎權遭推翻 賀錦麗轟最高院：如恢復奴隸制

墮胎權遭推翻 賀錦麗轟最高院：如恢復奴隸制
川普影響力左右初選 上半場已有8人連任失敗

川普影響力左右初選 上半場已有8人連任失敗

墮胎權遭推翻 賀錦麗轟最高院：如恢復奴隸制

墮胎權遭推翻 賀錦麗轟最高院：如恢復奴隸制

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
華裔企業家溫智宇 (Joe C. Wen) 捐款2000萬元興建爾灣加大最新的診療大樓。（爾灣加大提供）

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

2022-07-05 13:47
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
明知兒殘障，華女仍拒墮胎；含辛茹苦照顧兒子26年，她有過後悔嗎？（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱明知兒殘障 華女拒墮胎 26年辛酸後悔嗎？

2022-07-01 14:59
民眾在飲用水區域瘋搶瓶裝水囤貨。（記者金維多/攝影）

好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮

2022-06-30 02:19

超人氣

更多 >
台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領

台裔捐2000萬給爾灣加大蓋診療大樓 父母曾為藍領
中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與

中國外交部：舊金山合約無效 因中華人民共和國未參與
乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒

乘客機頭「噴便」到機尾 飛機臭氣沖天 機組花6小時消毒
加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打

加州5歲日裔女童與父在俄勒岡州遇仇亞攻擊 頭部遭爆打
芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍

芝國慶遊行濫射增至7死39傷 槍手喬裝女性連開70槍