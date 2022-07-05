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芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

聖蓋博谷遊行多數已不戴口罩 像回到疫情前

記者張宏／羅斯密報導
羅斯密（Rosemead）4日上午舉辦國慶遊行慶祝活動。（記者張宏／攝影）
羅斯密（Rosemead）4日上午舉辦國慶遊行慶祝活動。（記者張宏／攝影）

今年的國慶讓人感慨終於回到正常。羅斯密（Rosemead）4日上午舉辦國慶遊行慶祝活動，羅斯密的學校、商家和市政府工作人員參加遊行，且在社區公園舉辦國慶燒烤活動。參與活動民眾不乏華人，且不少已不戴著口罩，宛如回到疫情前。

（影音來源：記者張宏）

4日當天聖蓋博谷如羅斯密、聖蓋博等多個城市舉辦國慶遊行。羅斯密一早幾條主幹道封路開始國慶遊行活動，城市居民扶老攜幼的聚集在路邊觀看遊行。學校的鼓樂隊走在前面，市長勞朱嘉儀（Polly Low）坐在禮賓車上和大家揮手。遊行隊伍有當地的商家，也有馬隊、古董車隊、市府工作人員車隊等。遊行隊伍多數人都沒有戴口罩，在路邊圍觀的民眾也只有少數幾人戴口罩，讓人感覺疫情真的過去，正常生活回來了。

在羅斯密的社區公園內早早各個燒烤攤位就已就位，還有民眾野餐墊鋪好和帳篷也搭起來，草坪上還安放各種遊樂設施，一掃之前兩年疫情引發的冷清和慘淡。人們在恢復正常的社交、娛樂和節日慶祝活動。華人居民丁先生帶著全家來看遊行，他說，濃烈的節日氛圍很有感染力，感覺又回到那個能自由呼吸的2019年。他們一家人計劃4日晚上在後院燒烤，邀請親朋一起來家裡慶祝。

還有住在附近的華人江女士也早早就搬運食材到公園準備燒烤，她說，節日就是要有煙火氣，往年獨立日燒烤都是他們家的傳統。後來因為疫情一度中斷，現在又能恢復往日的歡歌笑語，感覺很開心。雖然通貨膨脹陰影籠罩，但是民以食為天，日子總是要過下去的，總比因為疫情生活在恐懼裡讓人放鬆。

馬隊遊行。（記者張宏／攝影）
馬隊遊行。（記者張宏／攝影）
羅斯密（Rosemead）4日上午舉辦國慶遊行慶祝活動。（記者張宏／攝影）
羅斯密（Rosemead）4日上午舉辦國慶遊行慶祝活動。（記者張宏／攝影）
在羅斯密的社區公園內早早各個燒烤攤位就已就位。（記者張宏／攝影）
在羅斯密的社區公園內早早各個燒烤攤位就已就位。（記者張宏／攝影）
城市居民扶老攜幼的聚集在路邊觀看遊行。（記者張宏／攝影）
城市居民扶老攜幼的聚集在路邊觀看遊行。（記者張宏／攝影）
古董車車隊。（記者張宏／攝影）
古董車車隊。（記者張宏／攝影）
華人居民熱烈參與，忙著拍照和玩自拍。（記者張宏／攝影）
華人居民熱烈參與，忙著拍照和玩自拍。（記者張宏／攝影）
奶牛人偶。（記者張宏／攝影）
奶牛人偶。（記者張宏／攝影）
城市居民扶老攜幼的聚集在路邊觀看遊行。（記者張宏／攝影）
城市居民扶老攜幼的聚集在路邊觀看遊行。（記者張宏／攝影）
奶牛人偶和孩子們合影。（記者張宏／攝影）
奶牛人偶和孩子們合影。（記者張宏／攝影）
在羅斯密的社區公園內早早各個燒烤攤位就已就位。（記者張宏／攝影）
在羅斯密的社區公園內早早各個燒烤攤位就已就位。（記者張宏／攝影）

遊行 疫情 口罩

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