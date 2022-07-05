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芝加哥的國慶日槍擊案：6死30傷的槍暴悲劇

加州司法廳出包 數十萬「攜槍證者」個資外洩

編譯組／綜合電
加州司法廳無意間公開隱密攜槍證持有人個資，檢察長邦塔已下令調查，（美聯社）
加州司法廳無意間公開隱密攜槍證持有人個資，檢察長邦塔已下令調查，（美聯社）

媒體報導，加州司法廳無意間公開了加州數十萬名持有隱密攜槍證（concealed carry permit）者的個人資料。檢察長邦塔（Rob Bonta）已下令調查。

佛萊斯諾縣（Fresno County）警局6月29日表示，這起事件與加州司法廳6月27日推出的2022年槍枝報告網站有關。

媒體報導稱，有人發現，這個網站提供的數據庫公開了加州20多萬隱密攜槍證持有人的個人資料，包括他們的姓名和住址，迫使這個推出不到24小時的網站緊急下線。截至6月29日上午，該網站仍未重新上線。

根據加州檢察長辦公室的說法，被公開個人資料的是所有在2011年到2021年取得和被拒絕取得隱密攜槍證者的居民，包括他們的姓名、生日、性別、族裔、駕照號碼、住址、犯罪紀錄等。

佛萊斯諾縣警局發言人波提（Tony Botti）表示，部分加州縣警在使用這個網站時發現了這個問題，便向加州縣警協會（California State Sheriff’s Association）通報，加州縣警協會再上報司法廳。在檢察長邦塔辦公室6月29日下午對此事發表聲明後，波提表示，情況比他們最初想像的還要糟糕。

加州司法廳當天下午證實了此事，表示將根據加州法律，通知個人資料被洩漏的人，並會為受到影響的人提供信用監控服務。

邦塔在聲明中說：「這種未經授權公布個人資料的情況是不可接受的，讓我十分失望。我已立即對司法廳為何會發生這種事展開調查，並會在必要時強力採取糾正措施。」

邦塔還說：「加州司法廳受託保護加州居民和他們的個人資料。我們承認，這件事可能會對個資被洩漏者造成壓力，我為此深感不安和憤怒。」

加州 駕照 個資

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