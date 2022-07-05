洛縣長周末出現1.5萬例確診 住院率增加

有鑒於新冠肺炎疫情攀升，衛生官員建議民眾聚會前先行檢測。（ABC 7）

城市新聞社報導，洛縣 衛生官員4日稱，國慶日長周末期間，洛縣新增1萬5413起新冠肺炎病例，18人死亡。住院率也有所增加。

洛縣公共衛生局指出，2日洛縣新增5865例，3日新增6020例，4日出現3528例。死亡人數2日有十人，3日五人，4日三人。

最新數據顯示，自疫情 開始以來，洛縣累積病例數為314萬615例，3萬2361人死亡。大多數死亡者，至少有一種潛在健康狀況，主要是高血壓、糖尿病和心臟病等。

目前無法獲得最新住院人數，但截至2日，洛縣醫院有810名染疫者，其中91人在加護病房。

在傳播率上升和住院人數增加的情況下，洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）警惕民眾，國慶後可能出現的疫情浪潮，因許多人會在長周末舉辦大型聚會。

「有鑒於病例與住院人數增加，以及更具傳染性的BA.4和BA.5變種病毒增加，採取防疫措施降低傳染風險尤為重要」她說。

費若指出，若民眾感到不適或檢測陽性，務必待在家裡。「聚會前先行檢測也是方法之一，最好在聚會當天。此外最好在戶外慶祝，若在室內建議戴口罩 。」

費若並表示，與工作場所相關的感染情況也有所增加，敦促雇主在室內空間實施防疫措施，如公共區域戴口罩，保持社交距離。

她說，該縣住院率已達到每10萬人有八人以上，特別是電視和電影產業，已重啟室內戴口罩規定。

她並表示，有鑒於該縣染疫情況持續嚴峻，人們應該在室內戴上口罩。「我們口罩並非強制，但現在證據非常清楚，特別是使用高等級N95或KN95口罩，可防止病毒傳播。」