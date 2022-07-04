遊蕩賣淫者 加州新法禁逮捕

加州法案將禁止警方逮捕任何遊蕩賣淫者。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）周五（7月1日）簽署了一項新的州法律，禁止警察 逮捕因賣淫而閒逛的人，而自去年州議會通過該法案以來已過去了九個月。

「需要明確的是，這項法案並沒有使賣淫合法化，」紐森在簽署致辭中說。「它只是撤銷了導致婦女和跨性別成年人受到不成比例騷擾的那些法律條款，非裔和拉丁裔婦女並未因此受到特別的影響。」

州參議員威善高（Scott Wiener）和其他支持者說，這種逮捕往往是由警官的主觀看法決定的。該措施還將允許那些曾經被定罪或正在服刑的人，要求法院撤銷和封存定罪紀錄。

類似的立法去年在紐約成為法律。威善高說，這是結束對性工作者暴力和歧視的更廣泛努力的一部分。「每個人，無論他們的種族、性別或他們如何謀生，都應該在我們的街道上感到安全。」他說。

「美國公民自由聯盟」說，遊蕩法允許警察「將原本合法的活動，如在公共場所行走、穿衣或站立定為犯罪。」此外，擔心因遊蕩而被捕的性工作者「更容易受到剝削和暴力，在獲得安全住房和合法就業方面面臨更大的障礙。」

「長期以來，原來的州法一直是描述、騷擾和逮捕變性人和性別不符者的工具，原因僅僅是他們出現在公共場所，」LGTBQ權利團體「加州平等」的執行董事Tony Hoang在讚揚這項廢除立法時說。

無黨派的「國家性剝削中心」則持相反觀點，認為終止該法律將使人販子和性買家更容易剝削弱勢人群，因為許多官員依靠遊蕩法啟動人口販運調查，人口販子和皮條客也因此得以被嚴重定罪。該法將使制裁那些與賣淫和人口販運有關的犯罪者，以及幫助那些受害人變得更加困難。

州參眾議會的共和黨人一直要求紐森否決這項措施，一些受害者和倡導者也反對該法案。

遊蕩法案是近年來成為法律的幾項相關措施中最新的一項。2016年通過的一項法案禁止以賣淫罪逮捕未成年人，有意將其作為受害者來對待。2019年的一項法案規定，如果性工作者作為受害者或證人報告犯罪，則禁止將其逮捕；同一法律還禁止以持有安全套為由進行逮捕。