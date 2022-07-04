我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

反對川普再掌白宮 錢尼不排除2024參選總統

受台志願兵援烏感召 多國士兵：若中國攻台「台灣見」

遊蕩賣淫者 加州新法禁逮捕

編譯組／綜合2日電            
加州法案將禁止警方逮捕任何遊蕩賣淫者。（美聯社）
加州法案將禁止警方逮捕任何遊蕩賣淫者。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）周五（7月1日）簽署了一項新的州法律，禁止警察逮捕因賣淫而閒逛的人，而自去年州議會通過該法案以來已過去了九個月。

「需要明確的是，這項法案並沒有使賣淫合法化，」紐森在簽署致辭中說。「它只是撤銷了導致婦女和跨性別成年人受到不成比例騷擾的那些法律條款，非裔和拉丁裔婦女並未因此受到特別的影響。」

州參議員威善高（Scott Wiener）和其他支持者說，這種逮捕往往是由警官的主觀看法決定的。該措施還將允許那些曾經被定罪或正在服刑的人，要求法院撤銷和封存定罪紀錄。

類似的立法去年在紐約成為法律。威善高說，這是結束對性工作者暴力和歧視的更廣泛努力的一部分。「每個人，無論他們的種族、性別或他們如何謀生，都應該在我們的街道上感到安全。」他說。

「美國公民自由聯盟」說，遊蕩法允許警察「將原本合法的活動，如在公共場所行走、穿衣或站立定為犯罪。」此外，擔心因遊蕩而被捕的性工作者「更容易受到剝削和暴力，在獲得安全住房和合法就業方面面臨更大的障礙。」

「長期以來，原來的州法一直是描述、騷擾和逮捕變性人和性別不符者的工具，原因僅僅是他們出現在公共場所，」LGTBQ權利團體「加州平等」的執行董事Tony Hoang在讚揚這項廢除立法時說。

無黨派的「國家性剝削中心」則持相反觀點，認為終止該法律將使人販子和性買家更容易剝削弱勢人群，因為許多官員依靠遊蕩法啟動人口販運調查，人口販子和皮條客也因此得以被嚴重定罪。該法將使制裁那些與賣淫和人口販運有關的犯罪者，以及幫助那些受害人變得更加困難。

州參眾議會的共和黨人一直要求紐森否決這項措施，一些受害者和倡導者也反對該法案。

遊蕩法案是近年來成為法律的幾項相關措施中最新的一項。2016年通過的一項法案禁止以賣淫罪逮捕未成年人，有意將其作為受害者來對待。2019年的一項法案規定，如果性工作者作為受害者或證人報告犯罪，則禁止將其逮捕；同一法律還禁止以持有安全套為由進行逮捕。

紐森 警察 加州

上一則

洛城新語╱反思愛國主義的意義

下一則

101號高速路驚現屍首 疑被車輛撞死

延伸閱讀

加州新法案 禁警逮捕遊蕩賣淫者

加州新法案 禁警逮捕遊蕩賣淫者
廣告打到佛州去…加州州長紐森拚連任 也在鋪總統路？

廣告打到佛州去…加州州長紐森拚連任 也在鋪總統路？
加州7月起調高汽油稅 全因立法會

加州7月起調高汽油稅 全因立法會
紐森簽署預算法 撥95億汽油退款給加州納稅人

紐森簽署預算法 撥95億汽油退款給加州納稅人
加州汽油稅今起調高 加滿油約多36分錢

加州汽油稅今起調高 加滿油約多36分錢
州議會：外州人來加州墮胎 不補助旅費

州議會：外州人來加州墮胎 不補助旅費

熱門新聞

Yelp評選全美17家麵包店名單，聖地牙哥Izola名列榜首。（Izola IG官網）

全美最好吃的麵包店：加州四家上榜 榜首店主為華裔

2022-06-29 15:46
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18
張益唐在南加兒子家後院。（記者李雪／攝影）

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

2022-06-28 13:56
蒙市公園附近居民表示廣場舞音樂太吵鬧。(圖片由居民提供)

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

2022-07-03 13:20

超人氣

更多 >
南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車

南加華人大媽大叔互毆 只為爭廣場舞第一排 驚動警察救護車
倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己
曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變
13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程

13歲亞裔神童奎茲 將大學畢業 能用19種電腦語言編程
200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請

200中國投資人告美地產商挪用1億元 遭威脅撤綠卡申請