超傳染性BA.4、BA.5 加劇加州疫情

洛縣公共衛生局長費若。（本報檔案照）

隨著新冠肺炎Omicron BA.4、BA.5變種病毒 日益占據主要染疫病毒株地位，衛生官員擔心，加州 在未來幾周恐再現另一波疫情，住院人數增加。

洛杉磯時報報導，新型變種病毒不僅特別具傳染性，且可能使曾感染Omicron早期變種病毒株者再次感染。

洛縣公共衛生局長費若（Barbara Ferrer）說，有強而有力的證據表明，它們可比其他變異株傳播得更快，「研究令人擔心，因BA.4、BA.5比Omicron BA.2更容易造成肺部感染，我們需要替未來幾週可能出現的嚴重傳播做好準備。」

她說，由於不確定這些新的變種病毒將如何影響洛縣，因此相關防疫措施依舊重要，如接種疫苗、戴口罩、戶外活動、增加通風，若在室內則需進行檢測，有症狀留在家等。

根據加州衛生廳數據，自去年12月初在加州發現Omicron至2月底，平均每週報告約1萬4325人感染。

至3月初到5月初，平均每週約2315例。

然而，該指標在5月後迅速上升，從5月中旬至6月中旬，每週又增加1萬409例再次染疫者，與BA.4和BA.5開始廣泛傳播的時間相呼應。

數據指出，加州染疫病例相比6月中旬增加12%，上周平均每天超過1萬6900染疫者，每10萬人每周出現303病例。每10萬人居民每周有超過百例染疫者，便屬於高傳播率。

洛縣每日報告近5300起染疫者，每周每10萬人出現367病例，這是自2月初以來最高，病例數每周增加20%。

如此大範圍傳播可歸咎的因素包括居民很大程度上放棄防疫措施，恢復疫情前習慣，使傳染力愈來愈強，民眾免疫愈來愈弱。

專家稱，任何感染都會帶來潛在問題，儘管Omicron相對溫和。即使不需住院，染疫者仍可能出現令人痛苦的症狀，康復後也可能出現如疲勞、腦霧、呼吸困難等持續數月甚至數年等症狀。