世紀城Nordstrom商場 14嫌搶走高檔品逃竄

2022年6月28日在洛杉磯世紀城高檔商店Nordstrom發生的搶劫案現場。（TikTok）

洛杉磯 市警局（LAPD）稱，6月28日（周二）有14人涉嫌搶劫西野世紀城（Westfield Century City）的高檔商店Nordstrom 後逃脫。

影音：監控視頻；後製：丁曙

據TikTok 發布的視頻顯示，幾名男子帶著各種物品跑出商店，進入等候的車輛。

事件發生在周二晚上8時35分左右。十多名劫匪赫然進入了商店，他們搶奪了商品後，又在商場內列隊奔跑，統一行動，從店裡跑向店外，進入路旁接應的車輛，疾駛而去。

警方說，他們全都逃跑了，並且都上了不同的車輛。警局沒有逃跑車輛的相關信息，但警探們正在查看監控視頻。目前沒有逮捕任何人，也沒有公布更多細節。

但從監控視頻可以清楚看到，十多個黑影抱著商品在店裏快速奔跑，還可以聽到目擊者的驚嘆聲，「我的天吶！」

在該則視頻下方有數十條網友點評，例如，「保安可能被指示不要做任何事情。當您擁有一個完整的家庭時，不值得失去您的生命。」或者，「你希望保安能做什麼？他們不允許接觸任何人。」還有人說，以前每當走進Nordstrom商場時，那些銷售人員就會主動上來推銷，現在免了，因為人們可以直接免費取貨。或者反諷，「哇，今年 Nordstrom 週年紀念特賣大優惠」。甚至有人認為，這是Nordstrom 的問題，因為離街道太近了。