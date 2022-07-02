懷唐氏兒 華裔母親拒墮胎 辛苦26載不後悔

強納森（右）與一位患抑鬱症的女孩成為好朋友。（記者張庭瑜／攝影）

聯邦最高法院日前推翻了保護美國婦女墮胎 權的「羅訴韋德案」，該判決讓許多左派人士跳腳。南加州有一位華人母親，通過產檢得知胎兒患有唐氏綜合症，但她認為，母親不能親手殺死孩子，因此拒絕墮胎。如今26年過去了，照顧殘障兒子的困難，非常人所能想像，但她從不後悔。

影音來源：世說新聞小組

家住洛杉磯縣的余林琳，曾是一名高齡產婦，她懷孕時已年過40歲。通過準確率60%的產檢驗血，她得知胎兒可能患有唐氏綜合症。為了進一步確認胎兒是否正常，她又做了準確率99%的羊膜穿刺。余林琳說，那是1995年12月18日得知了結果，「當時很難接受，我哭了一個晚上。」

確診唐氏綜合症後，是否要留下這個孩子，就成為擺在余林琳面前的首要問題。她說，醫學 顧問當時清楚地闡述了唐氏寶寶家庭可能面對的挑戰，很多家庭最後都是一地雞毛，以婚姻破裂收場。有的父母最初以為能夠堅持，但長年累月的照顧讓他們發生變化，其中一方丟掉孩子逃跑的情況非常多。

余林琳一家。（Jeff提供）

然而這並沒有撼動余林琳與丈夫決心，因為信仰，她與丈夫都無法接受墮胎。最終，在醫學顧問的再三確認之下，余林琳與丈夫毅然決定留下這個不一樣的孩子。

唐氏寶寶強納森一出生就帶有很多問題。余林琳介紹說，兒子生下來的第一個100天，她幾乎沒怎麼睡過覺。強納森出生後胃酸倒流，一直嘔吐，因為嘴部肌肉鬆弛也不會吸奶，有時候餵一頓奶要耗費一個多小時。餵完了，寶寶又大口將奶吐出來，前功盡棄，重頭再來。余林琳說，感覺那時的自己就像一頭奶牛，忍著剖腹產傷口的劇痛，24小時都在擠奶、餵奶。

強納森長大後吃飯也有很多講究，食物要易消化，還要切得細碎，工作量極大。這一頓剛剛吃完，就要準備下一頓了，真可謂是24小時連軸轉，一分鐘都不得清閒。

此外，強納森還有自閉症，不願意講話，也不願意去人多的地方。例如，開始余林琳帶強納森去教會，因為害怕嘈雜的環境，他不願意進去。直到十幾歲時，在余林琳的逐漸引導下，他終於肯進入教會了。但是，強納森又很敏感，不喜歡吹風機、吸塵器等噪音，也不願意別人碰他的頭，余林琳每次幫他理頭髮都很困難。

唐氏綜合症病人充滿了不確定性，日常活動要複雜得多。每當檢查身體、看牙齒等，強納森都無法好好配合，需要打麻醉。但是多打麻藥又對身體不好。余林琳說，有一次要去做磁核共振，因為是新冠疫情期間，要提前有核酸證明。然而在採集鼻內樣本時，強納森怎麼也不配合，不知道做了多少次才成功。而做磁核共振需要長時間躺著，他又不肯，只好上麻藥。

余林琳也曾擔憂，孩子未來會不會對父母有怨念，把他生下來面臨如此多困難，活得這麼辛苦。她還曾諮詢醫療顧問，答案讓她心中的大石頭落下。顧問說，「唐氏病人比正常人更感激活著。」

強納森的生活其實很豐富。每天都有固定時間去散步，有老師教他音樂，強納森很喜歡彈琴、唱歌，常常在人前表演。他還是唱詩班的一員。強納森還經常騎馬、游泳，到各地旅遊，甚至還體驗了飛行的快樂。他和一位同樣有憂鬱症 的女孩成为了好朋友，並幫助這名女孩走出憂鬱症的陰影。

余林琳與丈夫Jeff共同照顧強納森已經26載，日子雖然艱辛，但與兒子相處的日子中也有很多幸福。兩人從不後悔26年前的那個決定。Jeff說，不管在工作場上多累，回家看到強納森的笑臉，陰霾就會一掃而光。余林琳說，孩子是上天給的禮物，這份禮物外表包裝可能不完美，但也是珍貴的，也會給人帶來快樂。