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油價高拒停稅 加州人不滿

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
７月１日加州的油價再度攀高。（記者張庭瑜╱攝影）
７月１日加州的油價再度攀高。（記者張庭瑜╱攝影）

加州駕駛人自7月1日起為每加侖汽油多付2.8分錢稅金，讓現今均價6.289元的油價更消費不起，許多民眾也對此抱怨連連，直呼「加州油價這麼高，真是太誇張了。」

自俄烏戰爭開打以來，全美的油價逐漸攀升，截至今日加州均價為6.289元，全美則為4.857元，也讓加州立法會對此爭論不休，原本有望暫停徵收的汽油稅議案也被立法會拒絕，讓民眾每一加侖汽油要多付2.8分錢稅金，相當於每加滿一次油要多付36分錢。

這項提議原由加州州長紐森（Gavin Newsom）提出，當時他向立法會提出暫停徵收汽油稅一年，以解緩通膨將民眾帶入窘境，也將為加州整體減少約5億2500萬稅收。但立法會以該提議會使道路維修和其他交通改善工程缺少必要的資金，拒絕州長提議，也讓民眾對於再度高升的油價大喊吃不消。

對此，受訪民眾里歐（Leo）忿忿不平的表示，「我認為沒有人喜歡現在的油價，真是太誇張了。」

另一位受訪的消費者諾瓦羅（Jesse Novaro）表示，現在的油價太超過了，相信許多加州人跟他一樣十分不滿，沒有什麼比現在的油價市場還要糟糕的。但他相信下次選舉到來時，許多政客會利用這點來贏得選票。

而消費者鮑威爾（Patricia Powell）對此表示，相信沒有人喜歡目前的汽油價格，而且近期的價格遠比他想像中的還要高很多，還好最近買了混合動力車，因此對他來說影響不是特別大。近期暫停徵收汽油稅爭議，他原先就知道政府不可能答應暫停徵稅，而且永遠不可能。

而在該項提議被拒後，紐森則與州議會達成協議，將發放紓困金給納稅人，幫助解緩高油價所造成的影響。

對於救濟金，消費者諾瓦羅表示，他認為這筆救濟金於事無補，這筆小錢根本無法真正解決民眾的需要，州長這項提議的唯一理由只是讓民眾為他投票而已，但他自己本身絕對不會為了這筆小錢而被收買。他將會投票給那些真正為民眾做事的人。而鮑威爾則表示，他相信這筆錢或多或少會幫助有需要的人，尤其是對一個小家庭來說。

民眾趕在獨立節連假前補滿汽油。（記者張庭瑜╱攝影）
民眾趕在獨立節連假前補滿汽油。（記者張庭瑜╱攝影）

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