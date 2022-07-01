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華人遊韓國城泊車遭竊 疑順手牽羊 沒證據…不了了之

記者李雪／洛杉磯報導
劉先生回到停車場和泊車服務員理論無果。（劉先生提供）
劉先生回到停車場和泊車服務員理論無果。（劉先生提供）

在洛杉磯市不少停車位緊張的地區，代客泊車（valet）是很常見的業務。但日前就有華人在韓國城停車時，疑有泊車員偷走車內財物，更可惡的是還偷走家中車庫遙控器和車輛註冊信息，獲得住家地址和出入方法，這讓當事人十分不安。由於缺少證據，且代客泊車服務業都會有免責條款，要求顧客不要留重要物品在車上，財物遺失概不負責，以致這類事件通常都只能不了了之。

劉先生近日駕車前往韓國城一家餐館用餐。和韓國城不少商場一樣，因為停車位緊缺，商場都是採取代客泊車方式，劉先生也就放心將車鑰匙交給停車場的服務員。吃飯當天他回家很晚，當時就發現車庫遙控器沒了，以為掉車椅子下面也沒多想。次日，他發現手套箱裡的錢包和一些現金也沒了，才發現被偷。由於錢包裡還有銀行卡，於是趕緊檢查銀行帳戶，發現已經被盜刷三筆，趕緊打電話給銀行追回款項。

劉先生開回餐館所在商場找代客泊車員工理論，也沒有結果。而餐館則表示是外包的泊車公司，所以不負責；泊車公司方面則表示反正「沒有證據，儘管報警」。此外他在車裡還有行車記錄儀，平時都沒有靜音，但是那天調取的時候發現被關了靜音。所以即使回看視頻，也只有拍到窗外，沒有錄下聲音，無法證明有人在車裡偷東西。

劉先生表示，這家泊車公司的車鑰匙都放在車裡且不鎖車，而不是鑰匙統一管理，泊車服務的負責人態度還很蠻橫。他表示後來看到泊車服務亭子邊貼著的免責條款，「基本就是什麼都不負責」。隨後他撥打警局電話報警，因為不是緊急情況，轉接後等了20多分鐘都沒人接聽，只好作罷，隨後去警局報警時發現已經關門了。

第三天，劉先生仔細檢查了車內物品，發現車輛註冊信息（registration）單子也被偷走了。因為對方還偷走了車庫遙控器，他擔心對方會循址和遙控器來家中，第一時間重置了車庫門。他又前往家附近的警局尋求幫助，「警員非常淡定的給了我一個卡片讓我網上報案」。

事後他在網上搜索，發現不少民眾有過類似經歷，曾經還有CBS的調查記者在車裡設置隱藏攝像機去泊車，嘗試了50多家酒店、餐館和夜店，發現多家店的泊車服務員順手牽羊，其中包括洛市中心的夜店、比佛利山的餐廳以及巴沙迪那的酒店等。這篇報導還指出，大部分的泊車服務員偷東西並不會得到法律懲罰，因為沒有證據。

劉先生表示，市中心地段治安不靖，大小案件警察本來也管不過來，這類小案自然得不到重視。他表示其實一向很謹慎，從小到大都沒丟過東西，這次算是百密一疏。當天被盜的錢包其實是他平時不常用的錢包，剛好頭一天用了一下，順手就放車裡沒有拿出來。一些現金也就是平時停車或者去華人區吃飯用的，數額不大，「這些都是平時都不放車裡的，好巧不巧放了一下，就沒了」。

他表示以前看到砸窗被盜的，都是車裡明顯的地方放了財物。他的物品都是放在手套箱裡的，自認沒問題，因為鎖車後手套箱也會被鎖上。但沒想過代客泊車會成為危險因素，而且竟然偷走車庫遙控器和車輛註冊單，「太惡劣了，真的壞」。

華人 警察 比佛利山

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