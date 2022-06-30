聖谷東區 搶便利店1天3起 凌晨破窗而入搬走收銀機

聖蓋博谷東區29日凌晨連續發生多起搶劫案，包括華人聚居的鑽石吧（Diamond Bar）等三家便利店被搶。（谷歌地圖）

聖蓋博谷東區29日凌晨連續發生多起搶劫案，包括華人聚居的鑽石吧 （Diamond Bar）等三家便利店被搶，這也是鑽石吧三天內發生的第二起商家搶案，所幸系列搶劫均未造成人員傷亡。警方正在調查偵辦當中。

29日的三起搶劫均發生在午夜12時至凌晨2時之間，歹徒均鎖定離高速公路出口不遠的便利店。部分便利店的相關錄像顯示，搶匪為三名身穿深色衣服、戴口罩的人，他們打破玻璃店門後入店搶劫。

第一起搶案發生於當天清晨1時左右，位於波莫那（Pomona）2488 S. Reservoir Street的ampm便利店，根據目擊者向波莫那警方稱，竊賊在逃離現場前，從櫃檯收銀機內搶走現金。約莫15分鐘後發生了第二起搶案，位於鑽石吧780 Brea Canyon Road上，同樣為ampm便利店，搶匪從那家店中拿走整台收銀機，「這也是鑽石吧三天內發生的第二起搶案」，警方說；第三起搶案發生在凌晨2時左右，警方接獲報案，趕往惠提爾（Whittier）1437 Whittier Blvd. 上的7-11便利店，搶匪從該店拿走收銀機，目擊者看見他們隨後跳上一輛深色汽車 ，朝Whittier Blvd.東向行駛。

兩天前的27日，工業市（Industry）2600 Pedissier Place的一家7-11便利店，也發生另一起搶案。該地區至今共發生五起搶案。

鑽石吧副市長周柏華29日下午表示，近期發生在鑽石吧以及附近地區針對商家的搶案，都是搶匪在店家打烊之後深夜打破門窗，然後入店搶劫的模式，搶匪或洗劫商家的收銀櫃，或乾脆將整個錢櫃或者保險箱扛走，不過不幸中的萬幸是，這些年商家都知道下班之前清空現金，所以絕大多數的商家都不會讓搶匪有所收穫。不過哪怕這樣，一些搶匪還是抱著掛萬漏一的僥倖，不惜破門而入，入室盜竊，造成商家損失。

周柏華表示，針對近來偷盜猖獗，鑽石吧市府也特別增加了警力投資，在每年800萬元的警察 預算上，追加十多萬元專項預算，用於警察增加巡邏。

洛杉磯縣警察局鑽石吧／核桃分局表示，近期針對商家的搶劫，搶匪都選擇靠近高速公路出口的商家下手，快進快出。警方呼籲商家下班之後不要留下現金，避免成為搶匪目標。由於目前洛杉磯地區依然實行950元以下偷盜搶劫不起訴政策，警方呼籲商家和民眾加强聯防和自保。

最近數月，鑽石吧和核桃警局幫助民眾在汽車底部消音器上刻字，有效打擊一度猖獗的汽車消音器盜竊犯罪。