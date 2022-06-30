好市多瓶裝水漲價 進入「5元時代」 掀搶購潮

民眾在飲用水區域瘋搶瓶裝水囤貨。（記者金維多/攝影）

近幾天民眾去洛縣的好市多 （Cotsco），會發現一個奇怪現象，瓶裝飲用水區域經常會出現售罄現象。之前出現這樣的現象多半是疫情 居家隔離引發大家囤貨潮，何以民眾出行不受限制的後疫情時代，又出現類似光景呢？原來「罪魁禍首」是瓶裝飲用水價格再次上漲。

家住工業市（City of industry）的張先生上周末去附近的好市多購物，平常每次都會購買瓶裝飲用水的他，發現平價水竟然出現售空現象，只剩一些牌子比較貴的瓶裝水如斐濟水（FIJI Water）有售，但因價格太高張先生沒有購買。他表示，當時沒太在意這件事，因為家裡仍有充裕的瓶裝水，就想著下一次再來購買。但昨日張先生下班順便路過好多市買水時，又出現類似現象。

這一次幸運的是賣水區域還留存了一些Arrowhead牌子的水，而Kirkland牌子的水再次出現售罄現象。因為剩餘量不多，民眾一時間竟蜂擁搶購，短短幾分鐘，Arrowhead的瓶裝水也所剩無幾。張先生有些驚訝，不禁自問「這是什麼天災人禍要來臨，又要引發大家紛紛開始搶購飲用水囤貨」。

張先生表示，自己平時一直喝Kirkland的水，因為這個在好多市價格最實惠也最暢銷。但這一段時間所有水的價格普遍漲了不少，Arrowhead的40瓶裝飲用水目前5.89元一箱，運動版的5.99元一箱，這個價格又比前段時間漲了不少。好市多的工作人員讓張先生明天一大早過來，會補貨Kirkland的瓶裝水，目前每天的量有限，購完為止。

工作人員解釋，因為通貨膨脹 加之供應鏈短缺，很多東西都在漲價，這一次好市多的瓶裝水又進行了一次價格普漲，每箱都在五元以上，這可能是導致民眾出現搶水潮，一些提前知道這些信息的人趕在漲價之前就開始囤貨。至於之後會不會出現之前的限購措施，目前還不得而知。

張先生也是無奈之下買了一些僅剩的水，哪怕價格略高，家裡還是不能斷了水的供應。他表示，疫情下的這幾年，通貨膨脹導致物價飛漲，自己親眼見證瓶裝水從以前的1元多漲到4元多，現在竟然進入「5元時代」，真的是水都快喝不起了！

本報記者在得知這一消息後，也是第一時間趕往內陸河濱縣東谷（Eastvale）的好市多，這裡出現同樣現象，賣水區域所剩無幾，好在還有一些Kirkland的瓶裝水剩餘，價格也是清一色上調。工作人員同樣表示所有的水價格都有所上升，無法預計Kirkland或其他牌子的水，當天會在那一時間段售空，建議沒有購買到水的民眾隔天一早過來購買。

好市多的瓶裝水一直是最暢銷的商品之一，這一次價格普漲導致的搶水潮，民眾或許需要一段時間適應。不過也無需恐慌，好市多每天仍會有瓶裝水供應，張先生建議大家平日選擇早一點的時間去買，以免出現售罄局面。