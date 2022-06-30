加州3079億元預算史上新高 用於免費醫保、通膨退款等

加州立法人員29日對3079億元預算進行投票。（美聯社）

加州 立法者29日針對一項3079億元州預算 進行投票，該預算將資助一份民主黨 人希望的公共支出清單，涵蓋從提供免費醫保給包括無證客在內的低收入成年人，到向納稅人提供通膨退款，幫助更多女性獲得多胎護理等。

美聯社報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）和議會制定的預算核心是170億元的新支出，旨在緩解通貨膨脹加劇，通膨造成大多數商品，尤其是汽油價格上揚。

約2300萬加州人，將獲得200元至1050元不等現金退款，以幫助支付汽油費用。加州27日平均每加侖汽油超過6.30元。這項州政府提撥的款項，按照納稅人年收入而定，只有年收入低於50萬元的夫婦，和低於25萬元個人納稅者才有資格獲得。

此外，企業將獲得23億元，包括對柴油燃料徵收一年的銷售稅，從而將柴油每加侖成本降低約23分。根據加州財政廳數據，加州80%至90%柴油客戶是企業主。

民主黨籍參議會預算和財政審查委員會主席斯金納（Nancy Skinner）說，這項支出計畫，是全美「最大的州預算」，不只在加州，在美國歷史上也絕無僅有。

與此同時，全美第二高汽油銷售稅的加州，汽油稅從7月1日起，從每加侖51.1分上漲近三分，這是為了跟上通膨進行的年度計算。共和黨人試圖說服民主黨人，暫緩徵收汽油稅一年但無果。他們認為這將比退稅支票，更快使納稅人受益。

華裔共和黨議員、議會預算委員會主席方文思（Vince Fong）說，面對不斷上升的通膨，加州人日常生活都會付出代價。

紐森和立法機構民主黨人則表示，他們不想暫停該州汽油稅，因他們不相信大型石油公司和煉油廠會將省稅的金額轉嫁給駕駛人。他們同意暫停對柴油徵收州稅，因該稅制的計算方式不同。

這項預算，還承諾使加州成為第一個替所有低收入成年人提供免費醫療保險的州，包括無證客也納保。

加州醫療補助計畫，已涵蓋非法居住在該州的50歲及以上和26歲及以下者，新的預算計畫，將這項補助涵蓋所有人。一旦全面實施，每年支出成本約26億元。

加州獲得健康（Health Access California）組織和立法倡議者托雷斯（Jose Torres）說，正如新冠肺炎疫情強調的那樣，「我們的健康與社區息息相關，當我們每個人都能獲得預防和全面護理時，我們會受益。」

此外，聯邦最高法院推翻「羅訴韋德案」（Roe v Wade）後，加州提撥2億元預算，用於支持墮胎診所和其他生殖保健服務。這筆支出包括用於支付無法負擔的墮胎費用約4000萬元，另外2000萬元差旅費，僅限於州內旅行。

儘管疫情蔓延，加州收入仍增加，這主要是因股市飆升，富人財產從百萬增至億萬富翁，加上稅率高於其他州，使加州變得更加富有。

然無黨派立法分析師辦公室最近警告稱，經濟衰退風險加大。加州為此留下372億元儲備金。