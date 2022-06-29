我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

國慶長周末出行 南加人數史上第三

洛杉磯訊
這個國慶假日，南加州將有大批民眾出行。（Pexels）
這個國慶假日，南加州將有大批民眾出行。（Pexels）

隨著國慶日（Fourth of July）的到來，大批南加民眾做好了出行準備。南加州汽車俱樂部（The Automobile Club of Southern California ）預估，這將是歷史上南加州出行人數第三多的國慶假日。

南加州汽車俱樂部估計，這個將到來的國慶長周末，南加州將有近330萬居民外出旅遊，是國慶假日歷史上出行人數第三高，僅低於2019年和2018年。全美預計有4800萬民眾出行，多數選擇開車旅行，即使油價居高不下。

根據南加州汽車俱樂部的統計，將有270萬南加民眾開車旅遊，有42萬6000人選擇坐飛機，有16萬8000人選擇其他出行方式，如搭乘公車、火車和郵輪。

南加居民選擇最多的旅行目的地為賭城（Las Vegas），聖地牙哥，大峽谷（Grand Canyon），墨西哥和優勝美地國家公園（Yosemite）。

還有一些民眾會出國旅遊。南加州汽車俱樂部副主席Heather Felix說，「隨著美國取消入境旅客的新冠測試證明，將會預見來美度假的民眾增多。」

對於開車出行的民眾，交通狀況軟體INRIX建議，避免在6月30日、7月1日、2日下午開車，因為這些時段將是交通高峰時段。其中5號、10號、405號、57號公路最為擁堵。民眾最好在清晨出行，車輛會相對較少。

南加 加州 汽車

上一則

國慶煙火表演、遊行活動報你知

下一則

富豪集團詐騙案 分類償還受害人

延伸閱讀

南加州中華科工學會年會 大咖雲集

南加州中華科工學會年會 大咖雲集
中國信託爾灣再開分行 捐萬元獎學金

中國信託爾灣再開分行 捐萬元獎學金
河濱縣艾辛諾湖 9歲童戲水溺斃

河濱縣艾辛諾湖 9歲童戲水溺斃
洛縣通勤巴士與貨車相撞 至少2人重傷

洛縣通勤巴士與貨車相撞 至少2人重傷
安博電視盒 國慶促銷活動

安博電視盒 國慶促銷活動
南加州中華科工學會60年 支持在美華裔科學家發展、創業

南加州中華科工學會60年 支持在美華裔科學家發展、創業

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元