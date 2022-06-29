國慶長周末出行 南加人數史上第三

這個國慶假日，南加州將有大批民眾出行。（Pexels）

隨著國慶日（Fourth of July）的到來，大批南加 民眾做好了出行準備。南加州汽車 俱樂部（The Automobile Club of Southern California ）預估，這將是歷史上南加州出行人數第三多的國慶假日。

南加州汽車俱樂部估計，這個將到來的國慶長周末，南加州將有近330萬居民外出旅遊，是國慶假日歷史上出行人數第三高，僅低於2019年和2018年。全美預計有4800萬民眾出行，多數選擇開車旅行，即使油價居高不下。

根據南加州汽車俱樂部的統計，將有270萬南加民眾開車旅遊，有42萬6000人選擇坐飛機，有16萬8000人選擇其他出行方式，如搭乘公車、火車和郵輪。

南加居民選擇最多的旅行目的地為賭城（Las Vegas），聖地牙哥，大峽谷（Grand Canyon），墨西哥和優勝美地國家公園（Yosemite）。

還有一些民眾會出國旅遊。南加州汽車俱樂部副主席Heather Felix說，「隨著美國取消入境旅客的新冠測試證明，將會預見來美度假的民眾增多。」

對於開車出行的民眾，交通狀況軟體INRIX建議，避免在6月30日、7月1日、2日下午開車，因為這些時段將是交通高峰時段。其中5號、10號、405號、57號公路最為擁堵。民眾最好在清晨出行，車輛會相對較少。