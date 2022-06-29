單間月租600元…竟是戶外用餐的簡陋帳篷

該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易帳篷。（網頁截圖）

最近有南加居民在網上掛出一條租屋信息，600元的月租看起來相當實惠，但點進去看的網友恐怕會大跌眼鏡。該租屋廣告也引發不少網友熱議，藉機紛紛吐槽隨著住房問題日益嚴峻，在大城市租房變得越來越貴且難。

一位網友在臉書 上發布租房廣告表示有一個房間出租，位置在鮑爾溫公園市（Baldwin Park），距離洛杉磯 市僅35分鐘，租金 僅600元一個月。招租資訊標題上還形容房間是度假小屋（cabana）樣式的涼亭（gazebo）。但若是點進廣告一看便會發現，這個所謂的「房間」，只是一個通常用在戶外用餐的簡陋帳篷，四周加了簾子遮蔽而已。

該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

該屋主似乎還在cragslist上也掛出出租資訊，但目前已經被網站標註並刪除了。不過記者23日查看臉書，這條租房信息仍在。

照片中顯示該棚子雖然簡陋，屋主倒是還在裡面擺放了電視機、電視櫃、冰箱、衣櫃以及帶火爐的戶外桌子。屋主在租屋描述中寫道，該房間是「露營和度假屋的結合體」，「非常可愛的豪華野營（glamping）」，還形容這是「維加斯風格的涼亭」。屋主表示，住在裡面會有在家的感覺，他住在此物業的一個房子裡。每月600元的房租包括水電網以及垃圾，還能按天付房租，從而能「更加可負擔」。

屋主還介紹，這塊地是一個商業用地，但有圍欄。這塊地上有移動廁所（porta potty），屋子裡面有淋浴間可以借給房客使用。最多可以住兩人，一隻小型犬，環境安全寧靜。

這條租房信息似乎並沒有吸引到太多房客，倒是吸引不少網友討論。在reddit論壇洛杉磯版上，就有網友曬出這條廣告表示太誇張，這就是「洛杉磯的住房市場」。下面引來300多條留言，其中有不少網友都藉機吐槽洛杉磯租房不僅貴，而且超難租到，有人開玩笑表示，恐怕已經有房客在競價，並提高到了1800元了，還有人說得附上一封信說明自己為什麼是最佳的棚屋房客。

有網友還找出地址，指出這塊地是一個非法的拖車公園。從網友找出的地址可以透過谷歌地圖看到，此地有一棟房屋，但前後院一共停放了七輛房車。更多網友指出該租屋必定是非法的，還有網友開玩笑說「想想終端島（Terminal Island）上的出租單元」（終端島是洛杉磯南部海邊的一塊人造島，主要是聯邦監獄所在地）。

也有網友質疑是否只是有人想要博取眼球，其實根本不可能是真的。也有多名有過軍營經驗的網友表示，在軍隊外出駐紮時也就是這樣的住宿條件。也有住在當地的網友指出，其實當地房租沒有這麼貴，600元可以租到真的房間。

不過即使不討論該特例，洛杉磯的租房市場在隨房市和通膨飛漲後，租金也十分高昂。Redfin的數據顯示，全國房租過去一年上漲了15%，而洛杉磯市的中位數房租已漲到3400元。根據SmartAsset的分析，洛杉磯地區的租客收入45%都用於交房租。