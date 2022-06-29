我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美身價116億白手起家富豪致富祕訣：21歲就當單親媽

防今秋Omicron再變種 FDA擬升級補強劑

單間月租600元…竟是戶外用餐的簡陋帳篷

記者李雪／洛杉磯報導
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易帳篷。（網頁截圖）
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易帳篷。（網頁截圖）

最近有南加居民在網上掛出一條租屋信息，600元的月租看起來相當實惠，但點進去看的網友恐怕會大跌眼鏡。該租屋廣告也引發不少網友熱議，藉機紛紛吐槽隨著住房問題日益嚴峻，在大城市租房變得越來越貴且難。

一位網友在臉書上發布租房廣告表示有一個房間出租，位置在鮑爾溫公園市（Baldwin Park），距離洛杉磯市僅35分鐘，租金僅600元一個月。招租資訊標題上還形容房間是度假小屋（cabana）樣式的涼亭（gazebo）。但若是點進廣告一看便會發現，這個所謂的「房間」，只是一個通常用在戶外用餐的簡陋帳篷，四周加了簾子遮蔽而已。

該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截...
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

該屋主似乎還在cragslist上也掛出出租資訊，但目前已經被網站標註並刪除了。不過記者23日查看臉書，這條租房信息仍在。

照片中顯示該棚子雖然簡陋，屋主倒是還在裡面擺放了電視機、電視櫃、冰箱、衣櫃以及帶火爐的戶外桌子。屋主在租屋描述中寫道，該房間是「露營和度假屋的結合體」，「非常可愛的豪華野營（glamping）」，還形容這是「維加斯風格的涼亭」。屋主表示，住在裡面會有在家的感覺，他住在此物業的一個房子裡。每月600元的房租包括水電網以及垃圾，還能按天付房租，從而能「更加可負擔」。

屋主還介紹，這塊地是一個商業用地，但有圍欄。這塊地上有移動廁所（porta potty），屋子裡面有淋浴間可以借給房客使用。最多可以住兩人，一隻小型犬，環境安全寧靜。

這條租房信息似乎並沒有吸引到太多房客，倒是吸引不少網友討論。在reddit論壇洛杉磯版上，就有網友曬出這條廣告表示太誇張，這就是「洛杉磯的住房市場」。下面引來300多條留言，其中有不少網友都藉機吐槽洛杉磯租房不僅貴，而且超難租到，有人開玩笑表示，恐怕已經有房客在競價，並提高到了1800元了，還有人說得附上一封信說明自己為什麼是最佳的棚屋房客。

有網友還找出地址，指出這塊地是一個非法的拖車公園。從網友找出的地址可以透過谷歌地圖看到，此地有一棟房屋，但前後院一共停放了七輛房車。更多網友指出該租屋必定是非法的，還有網友開玩笑說「想想終端島（Terminal Island）上的出租單元」（終端島是洛杉磯南部海邊的一塊人造島，主要是聯邦監獄所在地）。

也有網友質疑是否只是有人想要博取眼球，其實根本不可能是真的。也有多名有過軍營經驗的網友表示，在軍隊外出駐紮時也就是這樣的住宿條件。也有住在當地的網友指出，其實當地房租沒有這麼貴，600元可以租到真的房間。

不過即使不討論該特例，洛杉磯的租房市場在隨房市和通膨飛漲後，租金也十分高昂。Redfin的數據顯示，全國房租過去一年上漲了15%，而洛杉磯市的中位數房租已漲到3400元。根據SmartAsset的分析，洛杉磯地區的租客收入45%都用於交房租。

該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易帳篷。（網頁...
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易帳篷。（網頁截圖）
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易帳篷。（網頁...
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易帳篷。（網頁截圖）
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易帳篷。（網頁...
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易帳篷。（網頁截圖）

洛杉磯 租金 臉書

上一則

加州仇恨犯罪 反亞裔增最多 邦塔:疫情醞釀「仇恨的流行」

下一則

中國入境鬆綁 但有健康碼緊箍咒及封城隱憂 華人仍卻步

延伸閱讀

「中國核能之父」之孫 150天大挑戰 北美騎車回中國 一路驚險不斷

「中國核能之父」之孫 150天大挑戰 北美騎車回中國 一路驚險不斷
2000根金條運抵LAX 遭裝卸工夾帶少量出關

2000根金條運抵LAX 遭裝卸工夾帶少量出關
洛縣通勤巴士與貨車相撞 至少2人重傷

洛縣通勤巴士與貨車相撞 至少2人重傷
在韓國城無端攻擊亞裔 非裔嫌被捕

在韓國城無端攻擊亞裔 非裔嫌被捕
洛杉磯縣猴痘22例無旅行史 疑參與大型活動感染

洛杉磯縣猴痘22例無旅行史 疑參與大型活動感染
江啟臣率國會團訪美 將停留華府、鳳凰城及洛杉磯

江啟臣率國會團訪美 將停留華府、鳳凰城及洛杉磯

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
中國老人遭圍毆，沒動彈仍被爆踹頭。（視頻截圖）

世界晚報╱好殘忍 中國老人遭圍毆 沒動彈仍被爆踹頭部

2022-06-26 20:21
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
郵輪遊和其他旅遊方式不同，堪稱是最舒適出遊。（縱橫集團郵輪部提供）

原來訂郵輪有這些訣竅 華裔郵輪導遊傾囊相授

2022-06-27 15:38
近日南加州聖蓋博谷地區，爆出華人聚餐群體染疫事件，包括一名百歲老人也中招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱南加僑社爆群聚染疫 百歲華翁也中招

2022-06-24 14:55
日前華人乘坐阿拉斯加航空（Alaska Airline）返回洛杉磯的航班上，赫然發現自己身邊坐著一隻巨型犬，把她嚇得夠嗆。（讀者提供）

搭機遇大狗同坐 華人差點嚇昏

2022-06-27 02:18

超人氣

更多 >
新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織

新聞周刊：聯邦檢察官鎖定涉嫌洗錢的華人教會組織
分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼

分析：最高法院下一個判決恐比推翻羅訴韋德案更震撼
華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」

華裔破解世紀數學難題驚動全球 稱「想問題就是工作」
就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐

就差100元 華裔商人孟咸彬無緣和巴菲特午餐
通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元

通膨40年新高 社安金估明年調漲10.8% 每月可領1837元