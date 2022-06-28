卡拉OK聚會 半數人染疫 家中2歲小兒也被傳染

一場卡拉OK聚會，半數與會者確診還傳染給家人。(Unsplash網頁)

近日，南加州華人聚會又爆出新冠肺炎 群聚感染。劉女士近日參加了一場卡拉OK聚會，沒想到回家後就感覺身體不舒服，兩三天後居家自測，顯示新冠肺炎陽性。後來她才得知，那天參加聚會的20人中，竟有一半都感染了新冠肺炎。其中兩人並因沒有及時發現感染新冠，還傳染給了家人，包括不到兩歲的孫子。

打過三針疫苗的劉女士說，幾日前的一個周末她參加了一場卡拉OK聚會。回家後到了晚上，她覺得喉嚨有點痛。第二天，她開始乾咳，後來開始低燒。因為劉女士聽到最近很多新冠群聚感染的事件，就覺得不太對勁，隨即在家做了新冠自測，然而顯示為陰性。又過了一天，劉女士將情況報告給她的家庭醫生，沒想到醫生斷定劉女士一定是得了新冠肺炎。但劉女士當天再次做了新冠自測，結果還是陰性。

劉女士本來覺得應該沒得新冠，但為了保險起見，她於第三日再次做了檢測 ，這次結果為陽性。劉女士立刻打電話給家庭醫生，醫生為她開了輝瑞新冠特效藥Paxlovid。劉女士說，這個藥必須要在感染後的五天內服用，否則效力會大大減弱。當天晚上開始，劉女士感覺手冷腳冷，體溫升到了華氏100度以上。

劉女士服用的Paxlovid特效藥。（劉女士提供）

在確定感染新冠後，劉女士立刻通知當天參加聚會的朋友，特別是家中有老人小孩的。結果發現，當天聚會的20人中，有約10人都感染新冠，其中最大年紀的有80歲。其中有一人在疫情開始之後的兩年多時間內，都謹慎小心，沒怎麼出過門，哪想那天第一次參加聚會就中招了。還有其中一人不慎傳染給家人，其女兒、女婿、孫子都感染了。還有一人之後慶祝父親節，導致其女婿和孫子感染。

劉女士說，該次聚會上有一人兩周前才新冠肺炎康復，不確定是否為群聚感染的傳染源。她相信這位人士進行過新冠自測，已經轉陰，但她認為既然感染過新冠，還是要進行更精準的新冠核酸（PCR）檢測，再出來活動。

劉女士說，Omicron的「傳染力太可怕了。」有打了三針甚至四針疫苗的人仍感染。雖然很多人稱現在感染新冠症狀很輕微，但不是每個人都這樣。有老人、或身體不好的症狀也很重。而且目前新冠的後遺症不得而知，大家還是要小心。另外，密切接觸者不管有無症狀出現，要立刻隔離，因為病毒的傳播性太強了。

流行病學醫師黃重德說，雖然輝瑞和莫德納疫苗都聲稱有90%以上的保護力，但目前來看，一次聚會就能造成20-30%感染的情況，很可能是因為在群聚的密閉空間裡，疫苗的保護力沒有那麼高。雖然洛杉磯縣目前已經取消室內口罩 令，但戴口罩益處多多，有研究證明，戴口罩還可以較少得到其他流行感冒的傳染，還可以減少吸入空氣中的顆粒狀污染物。因此，他鼓勵老人以及身體不好的人出門還是要戴口罩。

至於家庭快篩檢測及PCR新冠檢測，黃重德說，在操作正確的情況下，用家庭快篩檢測新冠的結果是準確的。當然有PCR檢測更好，後者對病毒的檢測更敏感，有時候病毒已經不在體內，但因為有存在過的痕跡，PCR檢測會仍是陽性。對於感染過新冠的患者，如果上呼吸道的病毒已經消失，新冠測試為陰性，但病毒仍有可能存在於下呼吸道。

根據聯邦疾病防治中心（CDC）對於新冠病人隔離時長的建議，從感染第一天開始的十天內，無論在家中還是外面，都應該隨時配戴口罩，並且不要去有孕婦、老人等新冠感染高危人群在的活動。