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「我們在倒退…」抗議終止墮胎權 南加多地爆示威

編譯組／綜合報導
聯邦最高法院推翻羅訴韋德案，引發南加州各地抗議浪潮。（ABC 7 ）
聯邦最高法院推翻羅訴韋德案，引發南加州各地抗議浪潮。（ABC 7 ）

數百名抗議者自24日起，陸續齊聚洛杉磯市中心，譴責聯邦最高法院當天做出的裁定，推翻「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決。此舉意味著法院終止憲法規定的墮胎權。

法院當天終結近50年來對墮胎權的憲法保障，掌握多數的保守派大法官認定，密西西比州禁止懷孕15周以上孕婦墮胎的「多布斯控告傑克森婦女健康組織案」（Dobbs v. Jackson Women's Health Organization）屬於合憲，形同推翻「羅訴韋德案」判決。

消息公布後幾個小時內，南加各地抗議者齊聚街頭，除洛杉磯外，包括西木（Westwood）法院大樓前等許多地方，至25日都有示威者抗議。

自24日上午到午夜，已有數十人湧向洛杉磯市中心法院外集會，一些人沿著110號與101號高速公路上遊行，交通一度受到影響。

至當晚9時，洛杉磯市警局宣布非法集會，身穿防暴裝備的警務人員於現場要求抗議者離開。

截至25日中午，市中心大公園（Grand Park）已有200多人齊聚市府台階上，數十人高舉著「我的身體、我的選擇」，「我是女人，看我投票」等。

至下午1時，愈來愈多人投入集會中，不少人沿著街頭遊行至第一街法院外，舉行一場名為「替多胎權利搖滾」（Rock for Abortion Rights）音樂會、集會和疑行。

33歲的Zipperman說，「我覺得我們在倒退，我擔心我的未來，女性的未來。」

當天上午，她自布班克趕來加入示威行列，婦女們高呼「2468，將教會與加州分開。」

除集會反擊外，Zipperman還計畫加入投票和支持倡議墮胎權組織。她說，國會應在全國範圍內使墮胎權合法化，「讓墮胎合法、可獲得且負擔得起。這是基本醫療保健。」

洛杉磯市警局局長摩爾說，至少有一人在抗議活動中被捕。

墮胎 洛杉磯 遊行

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