洛杉磯縣猴痘22例無旅行史 疑參與大型活動感染

猴痘感染患者全身覆蓋大小不一的膿瘡。（截自unsplash）

洛杉磯縣衛生局6月24日（周五）證實本土已出現猴痘 傳染，在近期確診的22名患者均無旅行史，但也中標，官員們說極有可能是參加大型活動導致感染。

截至本周五洛縣已有22例猴痘病例，衛生局官員表示，近期的一些本土傳播發生在同性戀、雙性戀及跨性別者，在與男性發生性關係後被感染，並於感染後參加大型活動又傳染他人。目前當局已與相關活動的組織者合作，通知參與者有感染的可能性。

衛生局也指出，雖然猴痘疫苗 的供應有限，但衛生局正在設法針對性地提供 JYNNEOS 疫苗（適用於預防猴痘及天花病毒），以覆蓋確診風險較高的群體，而這些疫苗適用人群包括「曾與確診者有接觸」、「曾與確診者參與同場活動」等，並說明感染可以通過接觸體液、猴痘瘡或被體液污染的床上用品、衣服等共用物品傳播，其中包含了唾液和性接觸傳播。

目前猴痘感染者只有輕微症狀，在無治療條件下，也可在兩至四周內消失。衛生局呼籲只要稍有症狀，就需就醫治療，用衣服覆蓋皮疹區域，戴上口罩 ，避免與他人近距離或皮膚接觸，並建議最近曾去過有猴痘病例的地區，或接觸過確診或疑似猴痘病例的人採取緊急措施，就醫治療。