罷免賈斯康簽名 衝刺最後周末

洛杉磯縣地檢署助理檢察長拉斯汀(Jason Lustig,右)和華人太太Sharon Lustig(中)及義工(左),在罷免賈斯康委員會總部統計罷免簽名數字。(Sharon Lustig提供)

罷免洛杉磯 縣檢察長賈斯康(George Gascón)請願簽名進入最後周末,罷免行動委員會25和26日兩天在洛杉磯舉辦13場簽名收集,衝刺7月6日截期前的70萬簽名目標。

支持罷免洛杉磯地區檢察長賈斯康委員會(The Committee to support the recall of district attorney George Gascon)總部,數月來搜集的簽名已一箱箱、一摞摞堆成小山,義工們分工合作,有人整理新進的簽名,有的統計郵寄簽名,有的將簽名整理裝箱,忙中有序。

「數字每天都在上升中」,數月來一直和先生奔忙在罷免賈斯康簽名收集行動第一線的鐵桿義工、洛杉磯縣地檢署助理檢察長傑森.拉斯汀(Jason Lustig)的華人太太Sharon Lustig表示,數月來的簽名行動很有成效,尤其是最近一周,各地罷免簽名信函蜂擁而來,「這些急劇上升的簽名讓人感覺到民憤在燃燒。

Sharon表示,汲取了去年罷免行動半途而廢的教訓,今年量身設計了郵寄簽名,方便民眾在家簽名後寄回,提高簽名有效率。她說,讓人感動的是,絕大多數郵寄回來的簽名都遠遠不止收件人本人,很多寄給個人的簽名表上,填上了幾個甚至十幾個人的簽名。不少民眾還寄來支票,支持罷免行動。

罷免賈斯康白人鐵桿義工表示,去年8月,她推著嬰兒車在住家附近散步,看到迎面開來一輛黑色汽車,因爲該車逆向行駛,她立即靠到路邊牆上,但沒想到汽車徑直朝她衝來,她和載著兒子的嬰兒車被撞個人仰馬翻。今年3月,肇事者在青少年法庭只判了五個月。

該義工表示,她是民主黨,而且兩年前投票給了賈斯康,但現在成爲罷免賈斯康的鐵桿義工,不僅自己簽名,而且呼籲周圍所有認識的人都簽名,讓賈斯康下臺。

Sharon和Jason Lustig表示,收集到的所有簽名表格都將在7月6日全部交往洛杉磯縣選務局,所以收集簽名的最後期限為7月4日晚上10點。7月6日之後,洛縣 選務處將用30個工作日統計簽名數字,如果簽名數字達標,洛縣政委員將開兩次會決定罷免選舉的具體時間,一般估計是在12月8日至1月15日之間。

繼25日六場簽名活動外,罷免賈斯康委員會還將在26日舉辦最後七場簽名,地點和時間分別是:Brentwood Farmers' Market,741 Greta Green Way, Los Angeles CA 90049,9a-12p;Beverly Hills Farmer Market,9300 Block Civic Center Drive, Beverly Hills,9a-1p;Classic Car show,Hollywood Blvd BTW Vine & Argyle,10a-2p;Riveria Village Summer Fest,Catalina Ave & Avenue I,10a-7p;The Grove,6333 W. 3rd St. Los Angeles, CA 90036,11a-2p;Parrots Naturally,22140 Ventura Blvd, Woodland Hills, CA 91364, 12-3p;Summer Concerts In the park,5800 Topanga Canyon Blvd, Woodland Hills, CA 91367,4:30-9p。