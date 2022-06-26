罷免賈斯康簽名 70萬才安全

郵寄連署讓罷免活動有望成功。（截至unsplash）

洛杉磯 縣檢察長賈斯康(George Gascón) 自2020年當選以來一直飽受批判，民眾嘗試在他上任的第一年內將其罷免 卻未成功，於今年再度展開，並進行連署簽名如火如荼，十分順利，讓許多志工看著罷免連署門檻即將達標感到十分雀躍。

在過去六個月中，賈斯康的惡法讓洛縣的犯罪率及流浪漢人數日益增長，抗議的聲浪也越來越高，促成了第二次罷免連署活動，並成功收集了超過50萬個簽名，而距離所需的56萬7000人門檻則還未成功。

專家們及支持罷免者們則表示，這場罷免賽仍面臨著一場艱辛的考驗，不但賈斯康本人出面回擊罷免聲浪，且簽名連署也遇上了一定的問題，柏克萊加州大學 （University of California, Berkeley）法學院的加州憲法中心（California Constitution Center ）資深研究員斯皮瓦克（Joshua Spivak）表示，連署所需達標的50萬份簽名是達到成功的最低額度，但平均而言，在這50萬份簽名中將有高達30%的簽名無法通過驗證，這也代表了在7月6日以前，主辦方需要至少70萬份簽名才有可能成功。

賈斯康罷免活動的前主要組織者羅斯伯里（Karen Roseberry）則表示，去年失敗的主要原因是寄出的時機不對，在寄出請願書時恰逢6月初選競選時，讓許多民眾自動性的忽略掉了該請願書，且民眾可能會在收到新一輪請願書時再次簽名導致誤算，這也導致了簽署的困難度。

目前籌辦者位於西洛杉磯的辦公室中仍收到源源不斷的請願書和支持信，但其中也混雜著一些恐嚇信函、不明藥物或是利用預付郵資來支付個人貨物，導致資金的浪費。

而簽署活動在西洛杉磯和比佛利山莊的郵寄請願書上取得了很高的回報率，尤其是在民主黨當中，對於賈斯康越來越不滿的焦點集中在他孤注一擲的政策立場上，從他上任的第一天起便禁止檢察官審判死刑、審判未成年人作為成年人或提交刑期增長，賈斯康曾表示，他認為將青少年視為成年人或判處數十年的徒刑，只會造成更多長期問題，而不是阻止犯罪，而且這也會使這些被告更難重新進入社會。

但這些政策也讓賈斯康在處理備受矚目的案件時站不住腳，在一起性虐兒童案件中，現年26歲的受刑人在17歲犯下罪行，並在審判過後，嘲笑當庭且絲毫無悔意。而就在上週，賈斯康也被曝出他的一項政策，可能讓6月14日殺害兩名艾爾蒙地（ El Monte ）警察的兇手入獄時間大幅縮短而受到抨擊。

罷免活動的行政人員福斯特（Gregory Foster）則將第一次罷免稱為一項教育工作，隨著受害者的數量顯著增加，讓洛縣也於2021年破了15年以來的兇殺最高紀錄，也讓這次連署得以成功。

賈斯康眼看著罷免聲浪越來越高，則在電視節目中回應表示，他認為將他的政策與高調犯罪聯繫起來是不公平的敘述，並將活動描繪成一場黨派權力爭奪，並補充說明，右翼團體將洛杉磯的每一個問題都歸咎於他，對犯罪原因撒謊，並開始收集簽名嘗試罷免。

洛杉磯時報近期的一項分析則指出，賈斯康的政策不太可能立即影響犯罪率，且兇殺案激增也是歸屬於其他檢察官的轄區並非賈斯康所管轄。