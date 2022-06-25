墮胎權被推翻 加州全面反制

美國婦女和民權團體抗議最高法院推翻婦女墮胎選擇權。（美聯社）

支持墮胎 權的加州 人民譴責聯邦最高法院推翻具有里程碑意義的1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）的裁決，因為此舉允許各州再次取締合法墮胎權。儘管墮胎在加州仍然受到保護和合法，但加州人民和各級政府官員對高院的決定表示震驚和悲痛，未來將舉行抗議行動和採取反制措施。

加州州長紐森（Gavin Newsom）說，最高法院已經明確表示——他們想要剝奪婦女的自由，讓共和黨 州以強制生育來取代。他們想把時光倒流到一個女性無權決定自己身體的時代，一個女性不得不在陰影中尋求護理並處於巨大危險之中，女性在法律上沒有被視為平等公民的時代。這是取消了美國人在戰場、法院和國會大廈中，為之奮鬥的權利和自由的又一次毀滅性步驟。這不是人們所知道的美國——也不是加州的方式。

他表示，「西海岸三州（West Coast States）加州、俄勒岡州及華盛頓州聯合起來，為女性挺身而出，並保護生殖保健的機會。西海岸州不會袖手旁觀，繼續保護尋求生殖保健的患者，或提供這種保健的醫生受到刑事起訴的恐嚇。我們將竭盡全力保護我們的權利和價值觀。」

聯邦眾議員劉雲平（Ted W. Lieu）發表了以下聲明：我對今天最高法院關於墮胎的決定深感不安。不幸的是，這正是我們所擔心的。共和黨人為支持強迫生育而發動的長達數十年的戰爭，最終導致了這一令人震驚的決定。根據剛剛投票推翻它的大法官們的確認證詞，Roe v. Wade 是一項已解決的法律。這些大法官對參議院和美國人民撒謊以求得到證實。公眾對最高法院的信心處於最低點也就不足為奇了。經常在替補席上譴責立法的保守派法官，現在將把他們對墮胎的激進觀點強加給該國其他地區。

「歸根結底，這是一個個人自由問題。有些宗教支持墮胎，有些宗教反對墮胎。墮胎是一個複雜的個人決定。這就是為什麼政府單方面做出的決定是錯誤的，而應該由婦女、她的醫生和她的家人做出決定。共和黨人想要將墮胎定為犯罪，這是對身體自主權的攻擊，也是對個人不懷孕生育權利的攻擊。」

洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda L. Solis）針對最高法院裁決終止憲法墮胎權發表聲明，她表示，「無法用語言表達我現在的感受。我很難過也很憤怒。」經過50年的醞釀，共和黨人剝奪了個人墮胎的權利。雖然墮胎在加州仍然是合法的，但現在其它26個州將是非法的，其後果遠遠超出了這些州的邊界。這個決定是對人們的自由、個人的身體自主權的攻擊。儘管這個決定並不令人意外，但它是毀滅性的，而且僅僅是開始。

她認為，該項裁決是政府控制人民生活的極端主義觀點的又一個悲慘例子。最高法院正在證明，它對人民生活方式的控制，比美國人的自主權、隱私和安全更重要。「但我想明確一點：墮胎在加州是合法且安全的，包括洛杉磯縣。對於對今天的裁決感到憤怒的數百萬人——我分擔你們難以置信的痛苦和憤怒。我與你站在一起，準備反擊。」