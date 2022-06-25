華人聚餐爆群聚 逾2成染疫 百歲翁也確診

李女士感染新冠後，服用了一些咳嗽藥。（李女士提供）

隨著愈來愈多的人注射新冠疫苗 ，疫情逐漸消退，但不代表完全消失。近日就有華人參加中大型聚餐，一次約40人的餐會過後，至少四分之一的人感染了新冠，包括一名百歲老人。這次餐會上有人剛剛新冠康復就出來聚會，並且沒戴口罩 。有人據此推測為這次群聚感染新冠的原因。

南加州華人李女士與自己101歲的父親於今年6月初參加了一場活動餐會，一共大約有40人參與。李女士說，疫情期間，大家很久沒見面，這次聚餐來了很多人，大家踴躍參加也很開心。沒想到餐會過後一兩天，她開始出現喉嚨痛，流鼻涕的症狀。起初沒太在意，然而第二天，與她同住的父親也開始出現咳嗽症狀。

李女士這才察覺不對勁。她趕緊帶著父親去醫生那裡測試了新冠肺炎，結果兩人都是陽性。李女士說，自己和父親都有打四針疫苗，並且兩人症狀很輕，她並沒有很擔心。她的家庭醫生甚至沒有給她開任何藥物。為了謹慎起見，李女士還是要求醫生開了咳嗽藥。

在父親確診新冠肺炎後，李女士將其送至妹妹家休養。因為妹妹家面積大，空氣流通也比較好，適合老人休養。李女士稱，「畢竟一家中有兩個新冠病人不太好。」醫生給父親開了輝瑞公司（Pfizer）的新冠口服藥Paxlovid，藥效良好，又因父親平時注意調理身體，這次發現新冠及時治療，因此身體恢復狀況良好。李女士在23日接受本報採訪時稱，其父已經完全康復，兩次新冠檢測 都呈陰性。

聚餐過後，李女士與朋友交流才得知，那場餐會後，有至少四分之一，即十幾人都感染了新冠。這不禁讓李女士反思大家感染新冠的原因。李女士後來才得知，參加當天餐會，與她同一桌人當中，有兩人竟然最近才得了新冠，並且在康復後五天就出來活動了。雖然不能確定這兩人是否還具有傳播新冠的能力，但她認為新冠患者即使檢測為陰性了，還是應該多隔離幾天再出來活動，特別是參加這麼多人的餐會。她說，那次聚餐過後，大家鬧得很不愉快，還引發了一波罵戰。

李女士說，當天餐會上，幾十人共用一個話筒，傳來傳去，很容易造成交叉感染。而且那天餐會上多數人都不戴口罩。李女士說，現在華人聚會好像有一種怪異的認知，就是戴著口罩的人反而好像是沒有打疫苗，需要戴口罩保護自己。而打了針的都沒在怕，所以不戴口罩。

李女士說，雖然這次感染新冠風波中，多數感染者症狀都很輕，但畢竟這不是一件好事情。她說，很多人都以為打了三針或四針疫苗就可以放鬆警惕，天下太平，但新冠病毒傳播的威力太強了，還是應該小心。特別是感染後的民眾，應該適當延長隔離期，儘量不要很快出來活動。

根據芝加哥大學醫學院近期發布數據顯示，即使已無任何感染症狀，但超過 40% 曾感染新冠病毒的患者在檢測陰性後仍具有傳染性，而目前市面上的快篩陰性通表Ct值，對於陰性的檢測標準在25至27之間，而這僅僅代表患者體內病毒殘量較低，不需要隔離，並不意味著體內病毒已完全清除。

根據加州衛生局規定，新冠患者在轉陰後，還需要居家隔離五天，並且在這五內，不要與高危人群接觸並在外出時隨時佩戴口罩。