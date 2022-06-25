未打疫苗染疫 華人反覆高燒 「嗓子如刀割般痛」

南加華人未打疫苗，染疫後反復高燒39度以上，形容嗓子就像刀割一樣痛。（Unsplash.com）

南加最近一波新冠疫情導致感染病例激增，很多人發現身邊不少朋友接連感染，但大多症狀輕微；而一些堅持不接種疫苗 的人，卻在感染病毒後反應強烈，一名正染疫的華女表示，「我連續幾天高燒39度多，燒了退，退了又燒，嗓子就像刀割一樣痛。」

洛杉磯縣一對華人夫婦近日感染新冠，如今仍居家隔離，兩人都未曾接種新冠疫苗，妻子Alice敘述自己的症狀，「這幾天我反覆高燒，每次都是攝氏39度多，完全靠退燒藥在壓著，吃了藥就退燒，但過段時間又高燒起來了，全身肌肉 痠痛，從來沒有這麼難受過。」

因為擔心新冠疫苗的副作用，同時也堅信自身的抵抗力，Alice和丈夫一直拒絕接種疫苗，「我有個朋友打了疫苗後胳膊痠痛，半年多了還沒好，我害怕呀，擔心疫苗帶來的後遺症，誰知道還有沒有其他嚴重的副作用，所以我們都不願意打疫苗。」疫情期間，Alice夫妻倆外出與他人相處時堅持戴口罩、勤洗手，自我防疫做得比較好，她曾暗自慶幸，就在身邊不少已接種過疫苗的朋友陸續感染病毒時，他們倆卻從未出現過新冠症狀。

但6月中旬，不幸降臨，首先是Alice的丈夫開始發燒嗓子痛，「我老公有一天突然感覺不舒服，當時用家庭檢測 包做了測試，兩條線很快就出來了，特別明顯。我都不知道他怎麼感染的，一直戴著口罩上班，和別人接觸機會也不多，平時最多去一下超市。」據Alice描述，丈夫確診新冠後，很快失去味覺嗅覺，「他不知道吃的是什麼味道，也聞不出來味兒，那幾天我還沒有任何症狀，我們隔離起居，他一個人在一間屋裡待著，也不出來，我們吃飯都用各自的碗。」

儘管嚴格隔離，但沒過幾天，Alice也開始出現不適的症狀，「那天快到中午的時候，我突然感覺自己發燒了，渾身肌肉痠痛，平時感冒發燒的話，雖然渾身沒勁兒，但肌肉不會疼。」Alice趕緊使用家庭檢測包，「當時並沒有顯示陽性，可那時候我已經發燒到39度多了，我就吃退燒藥，之後反覆高燒，一直用退燒藥才能把體溫壓下去。」

直到第二天，Alice再次做檢測，這才顯示陽性結果，「我就覺得身上的肌肉好疼啊，渾身一點力氣都沒有，高燒反復燒三天，一直在39度以上，那個難受的感覺從來沒有過。」Alice敘述，三天後逐漸退燒，但低燒一直持續，緊接著又開始嗓子疼痛，「我自己照鏡子，都能看到嗓子眼兒那塊腫起來了，扁桃體發炎，喝水都疼，嗓子就像被刀拉了個口子一樣，從來沒這麼疼過，都沒法咽東西。」

這樣的症狀持續了一周左右，Alice表示雖然很難受，但她和丈夫並沒有出現呼吸困難的症狀，因此沒有選擇就醫，「我們就一直在家裡熬著，難受呀，我就天天在床上躺著，連坐起來的精神都沒有。」

最近幾天，夫妻倆都在慢慢恢復之中。對於是否因為沒有接種疫苗，導致染疫後症狀嚴重，Alice不願發表意見，她只是說，每個人的症狀都不一樣，現在感染新冠非常普遍，無論有沒有接種疫苗，很多人都感染了，「只不過接種疫苗的朋友說，他們感染後症狀比較輕，沒有發燒，就嗓子不舒服、咳嗽，休息兩三天就好了。」