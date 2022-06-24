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參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

羞辱菲裔 洛縣檢方快動作起訴

編譯組╱綜合報導
男子被制伏後仍不斷大罵。（KTLA）
男子被制伏後仍不斷大罵。（KTLA）

31歲的Nicholas Weber先前在北好萊塢無故辱罵、攻擊前車的菲律賓裔夫婦，雖然洛杉磯縣警局仍在調查本案，但或許因為男子無故不到庭又在橙縣被捕，洛杉磯縣檢方決定將他依重罪身體傷害、輕罪毆打與仇恨犯罪提起公訴。

處於罷免風暴的洛杉磯縣檢察長賈斯康（George Gascón）對本案發表聲明，強調無故攻擊「我們」社區的居民，絕對錯誤且無法容忍，「我們」對罪犯與種族仇恨的訊息必須大聲且清楚，「我們」會將膽敢在洛杉磯縣境犯下仇恨犯罪的人繩之以法。

洛縣檢方指出，菲律賓裔的Gabriel Roque與Nerissa Roque 5月13日正在北好萊塢的一間麥當勞得來速車道等餐，但Nicholas Weber不知為何開始敲擊座車後蓋，並且開始大喊種族羞辱的言詞，其中包括以誇張語調說這家人「你們超亞的啦」（You're so Asian）。

Nicholas Weber最後與被被害人Gabriel Roque發生扭打，Nerissa Roque說她也被攻擊，被掐住脖子並跌倒在地，「一度以為自己要死了」。警察趕到後雖然制伏Nicholas Weber，但開罰後就釋放了他。

但是當日前法院開庭時，Nicholas Weber無故未到，還引發菲裔民眾的院外抗議，然而就當法院發布拘捕令後，Nicholas Weber卻在橙縣因為其他案子被捕，因此將強制安排在29日出庭。

洛杉磯 橙縣 好萊塢

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