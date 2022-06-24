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妻女皆公民 華人房屋租人被非法種大麻 辦綠卡被擋

記者邵敏／洛杉磯報導
南加華人申請綠卡被拒，原因是他的出租屋曾被用於種植大麻。（Unsplash.com）
南加華人申請綠卡被拒，原因是他的出租屋曾被用於種植大麻。（Unsplash.com）

南加橙縣（Orange County）有一名華人最近申請親屬移民被拒絕，他的妻兒都是美國公民，且長期定居美國，兩人擁有真實的婚姻關係。而移民局否決其綠卡申請的原因，竟然是這名華人的出租屋曾被用於種植大麻。

根據黃笑生律師的陳述，來自中國大陸的李先生，妻子是美國公民，兩人結婚後育有一女。 2019年8月2日，李先生提出親屬移民的綠卡申請，2021年1月9日移民局約見面談，但面談後李先生卻一直沒有收到任何消息。

黃笑生受理此案後，立即向移民局發函催促，今年3月，移民局發出「有意向否決信」，律師進一步跟進此案，但不久，他們就收到485綠卡的被拒信。 I-485表格是用來進行調整身分獲得綠卡的最後一個步驟，李先生收到這封拒絕信，表明他的綠卡申請已被正式拒絕。黃笑生指出，「這起案例比較特殊，當事人與美國公民有著真實的婚姻關係，但申請綠卡身分卻遭到拒絕。我們調查得知，移民局給出的理由竟與當事人的出租屋有關。」

據悉，2019年初李先生剛到美國時，就在橙縣購置了一套投資房準備出租。當時有一位姓羅的房客上門求租，開口就承諾可以提前預交六個月的租金，但提出需要改造地下室用來種植 「水竹」。李先生明白對方所謂的 「水竹」實際上就是大麻，但他聽說加州大麻合法化，房屋所在的橙縣也允許種植大麻，因此欣然簽約，同時雙方達成協議，由房客羅先生直接繳納房子的水電費以及產業稅。

此後不久，這處出租屋因傳出過重異味、風扇發出巨大噪音，受到屋主協會（Homeowner Association，HOA）多次投訴，但李先生並沒有重視，他以種植 「水竹」而非其他農作物搪塞，並答應會盡快進行收割晾曬，將這些農作物運走。結果這處種植大麻的房產，因沒有得到加州政府和橙縣政府的執照許可，最終被當地警察查封，房客羅先生也被逮捕，並以非法種植大麻罪遭到起訴。作為房東的李先生，雖未被起訴，但警方將他視為證人，要求他隨時到法庭作證。

黃笑生表示，當事人李先生的出租屋涉嫌非法種植大麻，他雖然沒有被刑事追責，但綠卡申請卻因此受到影響。今年3月，李先生收到移民局的 「有意向否決信 」，指出他涉嫌參與大麻種植和販賣。根據《移民和國籍法》212(a)(2)(C)(i)條，只要移民局懷疑申請者參與非法種植和販運大麻，就可以否決其綠卡申請。

移民局 大麻合法化 綠卡

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律師：申請綠卡涉大麻 會有大麻煩

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