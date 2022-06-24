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律師：申請綠卡涉大麻 會有大麻煩

記者邵敏／洛杉磯報導
加州、聯邦法律對大麻合法化有不同界定，從事大麻業務在聯邦層面屬於刑事犯罪。（Unsplash.com）
加州、聯邦法律對大麻合法化有不同界定，從事大麻業務在聯邦層面屬於刑事犯罪。（Unsplash.com）

南加橙縣一名華人申請綠卡最近被拒，移民局給出的原因是他曾經租借房產給他人種植大麻，並懷疑他參與非法種植大麻業務。這名華人雖未被定罪，卻被拒絕綠卡申請。律師警告，華人在美涉及大麻事項，一定要慎之又慎。

律師黃笑生受理這起綠卡申請案件，在接到移民局「有意向否決信」後，黃笑生為當事人李先生辯護，稱他並不知情自己的出租屋被用於非法種植大麻，也未從大麻交易中獲得利益，以這些理由證明當事人不應受大麻案件牽連。

但是移民局在「最終否決信」中指出，李先生在辯解該處房產的異味和噪音時，謊稱屋內種植的是「水竹」；之後橙縣警方對這處房產發出搜查令後，他仍堅持辯稱種植的就是「水竹」，並非大麻。此外，移民局還認為李先生讓房客繳納水電費和產業稅，這個情節屬於合謀非法牟利。綜合以上細節，移民局合理、有證據地懷疑李先生就是非法種植大麻的共謀。

黃笑生律師辯解表示當事人並未因此被逮捕或定罪，不該引用《移民和國籍法》212(a)(2)(C)(i)條否決其綠卡申請；但移民局認定，該條法律並未要求申請者必須符合逮捕、定罪等條件，只要合理懷疑其參與種植大麻或販運，就可以拒絕綠卡申請。

一般普遍認為，只有刑法上的定罪才可能會影響綠卡申請，但黃笑生通過這個案例解釋，如果移民局有理由相信申請人是毒品包括大麻的種植者、販運者或共謀者，則無需定罪，就可以不批准綠卡。因此，申請移民者想要通過485綠卡申請，一方面須符合移民法規定，如在非移民身分過期前遞交I-485表格、有經濟擔保人、做體檢等；另一方面，綠卡是否被批准取決於移民官的審慎考量，如果申請者有一些負面因素，移民官有權否決其綠卡申請。

通過此案，黃笑生特別提醒民眾，大麻是一個龐大而複雜的產業，雖然加州已合法化，但在聯邦法律層面一直是非法，當局有權進行起訴。根據聯邦《受控物質法》（CSA）的規定，出於任何目的擁有大麻，都屬於聯邦刑事犯罪。

加州雖有大麻娛樂、醫療合法化的先例，但民眾不能因此掉以輕心參與大麻業務，尤其對於正在申請綠卡的華人來說，一旦被懷疑涉及從事大麻業務，隨時就有可能被取消身分。黃笑生說：「移民局在裁定聯邦移民福利資格時適用聯邦法律，加上移民法特別條例對移民的限制，我最近受理的這起案件，對於任何綠卡申請者都應敲響警鐘。」

對於普通公民來說，黃笑生則認為，也應該明確加州法律和聯邦法律對待大麻合法化的不同界定，從事大麻業務在聯邦層面屬於刑事犯罪，民眾稍有不慎，就會觸犯法規引火上身。

移民局 大麻合法化 綠卡

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攜槍法從寬 紐森批危及加州

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