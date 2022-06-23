我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

圖輯／控槍案參院速過關 共和黨這15人投贊成票

參院65：33通過控槍法案 有望成數十年來最快過關立法

暑期旅遊大爆發 機票價格飆漲又難買

記者張宏／洛杉磯報導
現在無論是國內還是國際航線都是人滿為患。（讀者提供）
現在無論是國內還是國際航線都是人滿為患。（讀者提供）

今年暑期旅遊無論是國內還是國際，其關鍵字一定是「滿」和「貴」。飛機上人滿為患，超賣晚點時不時發生，機票價格大幅飆升，歐洲機票從疫情前的幾百元飆升到1500元左右，高昂的機票雖然遏制了一些人出遊的慾望，但是依然有大批人前往旅遊的路上。

今年暑期旅遊總爆發，尤其是歐洲路線。文景假期的銷售經理Selina表示，歐洲申根簽證預約名額都沒有了，美國西部地區都要到8月後才能預約面談，這對那些拿綠卡持中國護照的客人很困難。機票上漲幅度也遠超疫情前，之前暑期飛歐洲是1200元以下，現在都是1500元以上，直飛更飆升到2000元左右。很多想暑期出行，但一聽機票價格就嚇回去了。

名人假期的銷售經理Sam表示，暑期旅遊目前恢復了三成，疫情的發展和政策變化都會讓客人搖擺。因此旅行社推出三種旅行保險，可不同程度保護取消行程所產生的費用和罰金，讓客人能夠安心報名。旅行社希望客人早點報名，原因主要是機票因素，因為航空公司幾乎每周價格都在漲，今年無法預測票價走勢，可能客人剛報名，機票就漲價。因此提早報名，旅行社就能鎖定機票價格，且早預訂價格比較低，選擇餘地比較大，即使後面有變化也可以退。

機場候機大廳聚集著人群。（讀者提供）
機場候機大廳聚集著人群。（讀者提供）

通貨膨脹相比，旅行社的價格依然處於薄利多銷階段。Sam表示，為鼓勵客人儘早報名，他們旅行社在多個線路推出前幾名報名客人優惠500元的優惠折扣，非常受歡迎。今年團費雖然上半年調了兩次，但也就10%，實際增加的成本不止10%。 像今年5月機票可謂每天漲100元，阻礙旅遊業主要罪魁禍首就是機票價格。旅行社以為疫情後會帶來恢復，但現在是旅遊業和航空業在競爭市場資源。機票越貴，旅遊業越不容易復甦，因為大家錢包有限。尤其是主流市場的客人雖然旅遊意願比華人更強烈，但是他們對通貨膨脹的變化也更加敏感，對機票漲幅接受程度不如華人。

Selina也表示，暑期歐洲團比較難，機票擋住很多人。因為旅遊剛復甦，旅行社還是走薄利多銷路線，不會追求太大利潤，和通貨膨脹相比，旅行社漲幅不太多。建議客人出行要提前預定且有計劃性，如現在就需要預定寒假的路線。

暑期去中國的航線依然物以稀為貴。Selina表示，現在南航飛廣州的航線6月幾乎全熔斷了，國航6月飛北京的航線也熔斷，且現在南航和國航都不對外賣，只在各自官網或APP裡出售，且國航需要先預約申請，之後等三到四周才有結果。唯一對外賣的是廈門航空，但需要實名認證，且機票也很貴。從舊金山和西雅圖出發的美國的航空公司能搶到票，但飛中國機票價格很高，動輒六、七千元，但至少保證有位置。不過最近國航增加了一班紐約飛呼和浩特的航線，原本東部飛中國的航班就少，現在加了一班周日飛。

前往台灣的航線，中華航空將從8月1日開始將安大略出發的航班，從一班變成周一和周四兩班，淡季價格含稅往返是1300元，而洛杉磯出發是五班；保證一周七班，每天都有航班。

不少華人跟團前往歐洲各地旅遊。（名人假期提供）
不少華人跟團前往歐洲各地旅遊。（名人假期提供）

航線 疫情 通貨膨脹

上一則

南加雷劈 人亡樹斷草起火 學校停課

下一則

聖蓋博谷限水 戶外澆水每周2次 洗澡5分鐘

延伸閱讀

招工難 華人兼職變容易…母子一起暑期打工 15歲也獲聘

招工難 華人兼職變容易…母子一起暑期打工 15歲也獲聘
黃石公園突關閉 華人旅行社旺季只能調整路線

黃石公園突關閉 華人旅行社旺季只能調整路線
鑽石吧暑期露天電影、音樂會 每周三登場 至8月10日八周

鑽石吧暑期露天電影、音樂會 每周三登場 至8月10日八周
KEC Academy 全新暑期文書訓練營招生

KEC Academy 全新暑期文書訓練營招生
暑期旅遊旺季遇機師荒 小型航空業者及冷門航線衝擊大

暑期旅遊旺季遇機師荒 小型航空業者及冷門航線衝擊大
時代學苑暑期新班將開課 現報名七折優惠

時代學苑暑期新班將開課 現報名七折優惠

熱門新聞

擔憂未來房市下跌，不少賣家急忙掛牌出售。（記者王若然／攝影）

憂房價下跌 南加開發商緊急停工 賣家拋售房屋

2022-06-21 20:03
死亡谷國家公園。（Getty）

南加男子在死亡谷不幸因燃油耗盡酷熱中喪生

2022-06-16 18:08
該招租廣告表示月租只要600元，但點進去後令人傻眼，原來只是一個簡易棚。（網頁截圖）

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

2022-06-23 19:03
蘋果耳機全球召回，可免費換新耳機（蘋果官網）

全球召回蘋果Airpods pro有問題耳機 免費換新

2022-06-21 13:51
母女LA遇反亞裔襲擊，父親討說法被嫌犯推倒在地。（Patricia提供）

世界晚報╱母女LA遇反亞裔襲擊 父親討說法被打斷肋骨

2022-06-19 21:09
美國知名彩妝品牌Natasha Denona日前在Instagram發佈一則名為「如何為單眼皮畫眼線」的教學視頻。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱又把亞裔眼睛畫成這樣 網友氣瘋

2022-06-17 14:52

超人氣

更多 >
美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援

美國水上芭蕾女將比賽中昏厥沉池底 教練千鈞一髮救援
佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡

佛州華男割喉殺妻…邊放她最愛音樂 握她的手直到死亡
快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首

快看世界／經濟學人：全球最宜居城市 這城再登榜首
紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險

紐約女子落入狼爪 利用外送app訂餐求救脫險
南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼

南加1單間月租只要600元 房屋設備雖齊全但令人傻眼