暑期旅遊大爆發 機票價格飆漲又難買

現在無論是國內還是國際航線都是人滿為患。（讀者提供）

今年暑期旅遊無論是國內還是國際，其關鍵字一定是「滿」和「貴」。飛機上人滿為患，超賣晚點時不時發生，機票價格大幅飆升，歐洲機票從疫情 前的幾百元飆升到1500元左右，高昂的機票雖然遏制了一些人出遊的慾望，但是依然有大批人前往旅遊的路上。

今年暑期旅遊總爆發，尤其是歐洲路線。文景假期的銷售經理Selina表示，歐洲申根簽證預約名額都沒有了，美國西部地區都要到8月後才能預約面談，這對那些拿綠卡持中國護照的客人很困難。機票上漲幅度也遠超疫情前，之前暑期飛歐洲是1200元以下，現在都是1500元以上，直飛更飆升到2000元左右。很多想暑期出行，但一聽機票價格就嚇回去了。

名人假期的銷售經理Sam表示，暑期旅遊目前恢復了三成，疫情的發展和政策變化都會讓客人搖擺。因此旅行社推出三種旅行保險，可不同程度保護取消行程所產生的費用和罰金，讓客人能夠安心報名。旅行社希望客人早點報名，原因主要是機票因素，因為航空公司幾乎每周價格都在漲，今年無法預測票價走勢，可能客人剛報名，機票就漲價。因此提早報名，旅行社就能鎖定機票價格，且早預訂價格比較低，選擇餘地比較大，即使後面有變化也可以退。

機場候機大廳聚集著人群。（讀者提供）

和通貨膨脹 相比，旅行社的價格依然處於薄利多銷階段。Sam表示，為鼓勵客人儘早報名，他們旅行社在多個線路推出前幾名報名客人優惠500元的優惠折扣，非常受歡迎。今年團費雖然上半年調了兩次，但也就10%，實際增加的成本不止10%。 像今年5月機票可謂每天漲100元，阻礙旅遊業主要罪魁禍首就是機票價格。旅行社以為疫情後會帶來恢復，但現在是旅遊業和航空業在競爭市場資源。機票越貴，旅遊業越不容易復甦，因為大家錢包有限。尤其是主流市場的客人雖然旅遊意願比華人更強烈，但是他們對通貨膨脹的變化也更加敏感，對機票漲幅接受程度不如華人。

Selina也表示，暑期歐洲團比較難，機票擋住很多人。因為旅遊剛復甦，旅行社還是走薄利多銷路線，不會追求太大利潤，和通貨膨脹相比，旅行社漲幅不太多。建議客人出行要提前預定且有計劃性，如現在就需要預定寒假的路線。

暑期去中國的航線 依然物以稀為貴。Selina表示，現在南航飛廣州的航線6月幾乎全熔斷了，國航6月飛北京的航線也熔斷，且現在南航和國航都不對外賣，只在各自官網或APP裡出售，且國航需要先預約申請，之後等三到四周才有結果。唯一對外賣的是廈門航空，但需要實名認證，且機票也很貴。從舊金山和西雅圖出發的美國的航空公司能搶到票，但飛中國機票價格很高，動輒六、七千元，但至少保證有位置。不過最近國航增加了一班紐約飛呼和浩特的航線，原本東部飛中國的航班就少，現在加了一班周日飛。

前往台灣的航線，中華航空將從8月1日開始將安大略出發的航班，從一班變成周一和周四兩班，淡季價格含稅往返是1300元，而洛杉磯出發是五班；保證一周七班，每天都有航班。